"Estoy muy decepcionado", reconoce Pochettino tras derrota ante Panamá

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, se mostró crítico con la actitud de sus jugadores en la inesperada derrota este jueves 1-0 ante Panamá en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

"Es verdad que estoy muy decepcionado, porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada", declaró el técnico argentino tras el choque en el SoFi Stadium de Inglewood (afueras de Los Ángeles).

Este torneo, que el 'Team USA' había ganado en sus tres ediciones anteriores, era el primero oficial de Pochettino en el banco estadounidense y una de las pocas competiciones con las que cuenta para preparar el Mundial de 2026.

Tras un partido muy gris de Estados Unidos, Panamá alcanzó el pase a la final, que se jugará el domingo, gracias a un agónico gol en el minuto 90+4 de Cecilio Waterman.

"Sólo concedimos tres disparos, uno a puerta en la ultima acción, pero sabíamos que teníamos que ser agresivos", recalcó Pochettino. "Aunque hubiéramos ganado el partido, igualmente estaría decepcionado".

"Hay que encontrar la manera de competir mejor. Somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente", recriminó el exentrenador del Tottenham y Paris Saint-Germain.

Pochettino, que suma cinco victorias y dos derrotas al frente de Estados Unidos, apuntó a las dificultades que encontró su equipo frente al planteamiento defensivo de su rival, al que felicitó por el "hambre" con el que afrontó el duelo.

"Panamá jugó con un fútbol que, de diez partidos puede ganar uno o dos. Siempre hay que tener algo de suerte y hoy la tuvo y nosotros le ayudamos a tener esa suerte", admitió.

"La diferencia hoy fue que ellos jugaron hambrientos, cada pelota era la última para cada jugador de Panamá", destacó.

gbv/ma