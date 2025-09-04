Eterno Djokovic se cruza en la esperada final de Alcaraz y Sinner en el US Open

Novak Djokovic, el tenista de todos los récords, quiere dar otro golpe al tablero y arruinar la final más esperada del US Open eliminando a Carlos Alcaraz, que aguarda el viernes al serbio con varias cuentas pendientes.

El español ha ratificado con su espectacular juego en Nueva York que es el gran aspirante al título junto al italiano Jannik Sinner, con quien se ha repartido los siete últimos títulos de Grand Slam.

Número uno mundial, Sinner enfrentará en su semifinal al canadiense Felix Auger-Aliassime, vigesimoséptimo del ranking.

Sinner y Alcaraz, de 24 y 22 años, parecen predestinados a colisionar en una tercera final grande consecutiva pero Djokovic, con su infinita ambición, pretende hacerse con el gran escenario una vez más.

"Sabemos que son los dos mejores jugadores del mundo. Todos están probablemente esperando y anticipando una final entre los dos. Y yo voy a intentar arruinar los planes de la mayoría", avisó el serbio tras superar en los cuartos al vigente subcampeón, Taylor Fritz.

A los 38 años, Djokovic sigue ampliando los límites físicos de este deporte en el intento de seguir el ritmo de los jerarcas de la nueva generación.

Alcanzadas todas las cimas, su desafío definitivo es lograr su título 25 de Grand Slam y fijar el récord absoluto del tenis.

Este año, por séptima vez en su carrera, no ha faltado a una sola semifinal de los cuatro torneos de Grand Slam, pero ese fue el final del recorrido hasta ahora.

En el Abierto de Australia se retiró en la penúltima estación ante Alexander Zverev y en Roland Garros y Wimbledon desfalleció ante Sinner sin ganarle un solo set.

Alcaraz y sus cuentas pendientes

Estrellado contra el hermético Sinner las últimas cinco veces, Djokovic confía en tener todavía una ventaja psicológica frente al pasional Alcaraz.

El gigante balcánico ha prevalecido en cinco de sus ocho duelos previos, incluidos los tres disputados en pistas rápidas como la de Flushing Meadows.

Si Alcaraz le arrebató dos trofeos de Grand Slam en Wimbledon (2023 y 2024), 'Nole' se desquitó en la final de los Juegos Olímpicos de París del año pasado.

Djokovic apartó al murciano del oro olímpico, un golpe del que le costó recuperarse, y lo volvió a tumbar en los cuartos del Abierto de Australia en enero.

Ahora se ve capaz de un tercer triunfo seguido siempre que le quede gasolina en el tanque.

"Definitivamente, no voy a salir con una bandera blanca", remarcó.

"Tengo otra oportunidad.

“Con suerte podré estar suficientemente en forma para seguir el ritmo de Carlos y entonces puede ganar cualquiera", confió el serbio, que ha lucido fatigado en muchos partidos y arrastra molestias en la espalda y cuello.

Alcaraz, en contraste, es el único que no se ha dejado un set en su mejor recorrido hasta ahora en un Grand Slam.

Pletórico físicamente y más concentrado que nunca, sin ninguna de sus habituales desconexiones, el español se siente preparado para evitar esta vez las emboscadas mentales de Djokovic.

A diferencia de Australia, cuando Djokovic remontó después de que pareciera al borde de la retirada, Alcaraz necesitará evadirse de lo que ocurra al otro de la red y centrarse en desgastar físicamente al serbio.

"Yo sé que Novak sigue hambriento, sé que tiene ambición de más. Hemos jugado muchas veces y quiero vengarme, es obvio", subrayó.

Sinner frente a Auger-Aliassime

Además de abrirle las puertas a su octava final seguida, un triunfo de Alcaraz también pondría otra vez bajo presión a Sinner.

El italiano está obligado a mejorar el resultado de su némesis para mantenerse en la cima de la ATP.

El viernes pondrá a prueba su extrema fiabilidad en Grand Slams de pistas duras, con 26 partidos ganados seguidos, frente al resurgido Auger-Aliassime.

El canadiense, de 25 años, regresa a unas semifinales del US Open tras cuatro temporadas en los que no detonó el potencial de estrella que le vaticinaban.

En la última semana, sin embargo, ha dado de nuevo con la confianza para ser aquel jugador atlético y de pegada explosiva.

Dos integrantes del top 10 de la ATP, Alexander Zverev y Alex de Miñaur, pueden dar fe de la resurrección del quebequés.

El viernes tendrá el listón en lo más alto frente al implacable Sinner, que aspira a ser el primero en mantener reinado en el indomable US Open desde los cinco títulos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

