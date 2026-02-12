Europa espera con cautela a Rubio en Múnich mientras Trump agita los lazos transatlánticos

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado, Marco Rubio, encabeza esta semana la amplia delegación de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde los líderes europeos, cada vez más nerviosos, esperan al menos un breve respiro de las políticas y amenazas, a menudo inconsistentes, de Donald Trump, que han sacudido las relaciones transatlánticas y el orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

Hace un año, el vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los dignatarios que acudieron al foro con un ataque verbal contra muchos de los aliados más cercanos a Washington en Europa, a quienes acusó de poner en peligro a la civilización occidental con programas internos de corte izquierdista y de no asumir la responsabilidad de su propia defensa. Rubio planea adoptar un enfoque menos contencioso, pero filosóficamente similar, cuando se dirija el sábado a la reunión anual de líderes mundiales y funcionarios de seguridad nacional, según funcionarios estadounidenses.

El anuncio formal del Departamento de Estado acerca del viaje de Rubio no ofreció detalles sobre su escala de dos días en Múnich, a donde llegará tras visitar Eslovaquia y Hungría. Pero los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para adelantar información del viaje, señalaron que el jefe de la diplomacia estadounidense pretende centrarse en áreas de cooperación en cuestiones globales y regionales compartidas, incluyendo Oriente Medio y Ucrania, así como China, una potencia económica que busca aprovechar la incertidumbre en los vínculos entre Estados Unidos y Europa.

De ser así, muchos entre el público podrían sentir alivio tras haber sido zarandeados primero por las duras reprimendas de Vance y luego por una serie de declaraciones y medidas de Trump en los meses posteriores que han apuntado prácticamente a todos los países europeos, Canadá y aliados de larga data en el Indopacífico.

Rubio tiene trabajo para calmar las preocupaciones europeas

Los recientes comentarios de Trump sobre arrebatar el control de Groenlandia a Dinamarca, miembro de la OTAN, y sus insultos a diversos líderes resultaron particularmente inquietantes, lo que llevó a muchos en Europa a cuestionar el valor de Estados Unidos como aliado y socio.

Eso deja a Rubio ante una tarea difícil si quiere calmar las aguas.

El discurso de Vance el año pasado fue “realmente un momento impactante”, afirmó Claudia Major, vicepresidenta sénior del German Marshall Fund en Berlín. “Se percibió como la primera declaración muy clara de lo que significaba la nueva administración Trump”, es decir, que “los europeos ya no son socios”.

“Hay una gran duda sobre si la base (de la confianza) sigue ahí y si todavía compartimos la misma visión para la relación transatlántica”, agregó. “Cuanto más se prolongue este tipo de distanciamiento, más difícil será volver a encontrar una relación sólida”.

El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, ofreció una visión similar.

“Las relaciones transatlánticas atraviesan actualmente una crisis significativa de confianza y credibilidad”, manifestó esta semana. Pero también mostró su esperanza de que Rubio y las decenas de legisladores estadounidenses que se espera asistan a la reunión ofrezcan un pronóstico menos sombrío y desalentador para el futuro.

Algunos líderes adoptan postura intermedia con Trump, y otros ven una ruptura

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, con quien Rubio se reunirá el viernes, ha intentado adoptar una postura intermedia para lidiar con la imprevisibilidad de Trump y su insistencia en las relaciones transaccionales.

Merz sostuvo que Europa también necesita “aprender el lenguaje de la política de poder” para imponerse, por ejemplo, asumiendo una mayor responsabilidad en su seguridad, buscando una mayor “independencia tecnológica” e impulsando su crecimiento económico. Pero subrayó que “como democracias, somos socios y aliados y no subordinados” de Estados Unidos.

Otros como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, parecen haber renunciado casi por completo a Trump y a Estados Unidos. Ambos países abrieron la semana pasada consulados en la capital groenlandesa, Nuuk, como muestra de apoyo a la isla y a Dinamarca.

Macron advirtió esta semana que las tensiones entre Europa y la Casa Blanca podrían intensificarse tras el reciente “momento Groenlandia”. Describió al gobierno de Trump como “abiertamente antieuropeo” y empeñado en el “desmembramiento” de la Unión Europea.

“Cuando hay un acto claro de agresión, creo que lo que debemos hacer no es inclinarnos ni intentar llegar a un acuerdo”, dijo en una entrevista con varios periódicos europeos. “Creo que hemos probado esa estrategia durante meses. No está funcionando”.

Macron apuntó a la existencia de una “doble crisis: tenemos el tsunami chino en el frente comercial y tenemos inestabilidad minuto a minuto del lado estadounidense”.

Carney —quien recibió aplaudido por muchos por plantarle cara a Trump en un discurso el mes pasado durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza— no ha ocultado su frustración e impaciencia con el presidente republicano.

Carney se ha convertido en el líder de un movimiento que aboga por que los países encuentren formas de relacionarse y contrarrestar a Estados Unidos. Prometió impulsar acuerdos comerciales con otras naciones, incluida China, para que sirvan como anclas de estabilidad comercial. El acuerdo con Beijing le valió nuevas amenazas de Trump.

Temores por Groenlandia y Ucrania

Para muchos en Europa, las intenciones de Trump con respecto a Groenlandia agravan sus temores sobre la guerra de Rusia en Ucrania y sirven como recordatorio de siglos de política de poder en los que la diplomacia quedaba subordinada al uso de la fuerza militar.

“Groenlandia es para Trump lo que, en esencia, Ucrania es para (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin, aunque obviamente sin la devastadora guerra en esta etapa”, apuntó Fiona Hill, experta en Rusia que formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato del republicano.

Mientras, a medida que Trump intenta mediar para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y busca un acuerdo nuclear con Irán, los europeos se sienten cada vez más inquietos por el “Consejo de Paz” del mandatario, un grupo de 27 líderes mundiales encargado primero de gestionar el acuerdo de paz de Gaza, pero concebido eventualmente como un vehículo para resolver otros grandes conflictos.

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Noruega y Suecia, entre otros, han declinado aceptar o aún no se han sumado al Consejo, que celebrará su primera reunión para recaudar fondos para Gaza en Washington el 19 de febrero.

Los periodistas de The Associated Press Emma Burrows en Londres, Geir Moulson en Berlín y Lorne Cook en Bruselas contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.