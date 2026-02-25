Excandidato venezolano excarcelado aparece en Congreso de EEUU por invitación de Trump

El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recién liberado, apareció este martes en la tribuna de invitados de honor del Congreso, por invitación del presidente Donald Trump, quien pronunciaba su discurso sobre el estado de la Unión.

Trump mencionó la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro y luego el caso de Enrique Márquez, del partido Centrados, detenido en enero de 2025.

El republicano se dirigió a la sobrina del político, Alejandra, presente en la sala. "Alejandra, me complace informarte que no solo han puesto en libertad a tu tío, sino que está noche está aquí, para celebrar su libertad contigo en persona", explicó.