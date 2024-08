Exlíder de pandilla acusado por el asesinato de Tupac Shakur no será liberado bajo fianza

LAS VEGAS (AP) — Una jueza rechazó nuevamente el martes una solicitud para liberar al exlíder de una pandilla del área de Los Ángeles acusado por el asesinato de la estrella de hip hop Tupac Shakur ocurrido en 1996, argumentando que sospecha del origen de los fondos para su fianza.

La decisión de la jueza del Tribunal de Distrito de Clark, Carli Kierny, se produjo después de que un abogado de Duane “Keffe D” Davis dijera que proporcionaría registros financieros adicionales para demostrar que Davis y el ejecutivo discográfico que ofrece suscribir su fianza de 750.000 dólares no planean obtener ganancias de la venta de la biografía Davis y que el dinero se obtuvo legalmente.

“Tengo la sensación de que ciertas cosas están tratando de ser encubiertas”, dijo Kierny, y agregó que se quedó con más dudas que respuestas después de recibir dos cartas idénticas aparentemente de la compañía de entretenimiento que el ejecutivo discográfico Cash “Wack 100” Jones argumenta que le transfirió los fondos.

Kierny dijo que una de las cartas estaba firmada con un nombre que no tiene ningún vínculo con la compañía.

Davis ha buscado ser liberado desde poco después de su arresto en septiembre de 2023, que lo convirtió en la única persona acusada formalmente por el asesinato que durante casi tres décadas ha atraído un intenso interés y especulación.

Los fiscales alegan que el tiroteo que mató a Shakur en Las Vegas se debió a la competencia entre miembros del grupo de pandillas Bloods de la costa este y el grupo de pandillas Crips de la costa oeste, incluido Davis, por el dominio en un género conocido en ese momento como “gangsta rap”.

Kierny rechazó previamente la oferta de Davis para que el ejecutivo musical Cash “Wack 100” Jones pusiera 112.500 dólares para obtener la fianza de 750.000 dólares de Davis, diciendo que no estaba convencida de que Davis y Jones no planearan obtener ganancias. También dijo que no podía determinar si Jones no estaba actuando como “intermediario” en nombre de otra persona no identificada.

Nevada tiene una ley que prohíbe a los asesinos convictos beneficiarse de sus crímenes.

Jones, quien ha sido mánager de artistas como Johnathan “Blueface” Porter y Jayceon “The Game” Taylor, testificó en junio que quería poner dinero para Davis porque Davis lucha contra el cáncer y “siempre había sido una persona monumental en nuestra comunidad... especialmente la comunidad urbana”.

Davis se ha declarado inocente de asesinato. También el martes, Kierny retrasó el inicio del juicio de Davis del 4 de noviembre al 17 de marzo.

Davis es la única persona que sigue viva que se encontraba en el automóvil desde el cual dispararon contra Shakur hace casi 28 años, matándolo e hiriendo al magnate de la música rap Marion “Suge” Knight.

LA NACION