Expiloto de combate estadounidense fue arrestado por entrenar militares chinos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la detención e imputación de un expiloto de combate de la Fuerza Aérea, quien fue señalado de entrenar a personal militar chino sin autorización.

Gerald Brown, de 65 años, fue arrestado en Indiana tras regresar recientemente a Estados Unidos desde China, donde había estado desde diciembre de 2023, según un comunicado del Departamento de Justicia.

A Brown se le acusa de conspirar "con ciudadanos extranjeros para proporcionar entrenamiento en aeronaves de combate a pilotos de la Fuerza Aérea china" sin la licencia requerida del Departamento de Estado de Estados Unidos, indicó el texto.

Brown tuvo una carrera de 24 años en la Fuerza Aérea estadounidense, donde "estuvo al mando de unidades con responsabilidad en sistemas de entrega de armas nucleares, dirigió misiones de combate, y se desempeñó como instructor de pilotos de caza e instructor de simulador en una variedad de aviones de combate y de ataque".

Brown se retiró del ejército en 1996 y trabajó como piloto de carga, pero más tarde asumió un puesto como contratista de defensa estadounidense entrenando a pilotos para volar los cazas A-10 y los modernos F-35.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, Brown viajó en diciembre de 2023 a China para comenzar su trabajo como instructor.

"El gobierno chino sigue explotando la experiencia de miembros actuales y antiguos de las fuerzas armadas estadounidenses para modernizar las capacidades militares de China", dijo Roman Rozhavsky, un funcionario de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el expiloto habría comenzado a negociar un contrato en agosto de 2023 con Stephen Su Bin, un ciudadano chino que estuvo encarcelado en Estados Unidos durante cuatro años a partir de 2016 por otro caso de espionaje.