Explica: Cómo la redistribución de distritos en Texas y otros estados podría alterar elecciones

WASHINGTON (AP) — La redistribución de distritos ocurre generalmente después del conteo de población que la Oficina del Censo de Estados Unidos realiza una vez cada década o en respuesta a un fallo judicial. Ahora, los republicanos de Texas quieren romper con esa tradición, y otros estados podrían seguir su ejemplo.

Los demócratas en la cámara baja de Texas han salido del estado para evitar que se lleve a votación un plan de redistribución de distritos impulsado por el presidente Donald Trump, el cual enviaría cinco republicanos más a Washington después de las elecciones legislativas de 2026 con lo que se verían complicadas las aspiraciones demócratas de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes para frenar la agenda del mandatario.

El estado tiene 38 escaños en la Cámara de Representantes, de los cuales 25 están ocupados actualmente por republicanos a cambio de 12 de los demócratas, así como una banca vacante tras la muerte de un demócrata.

“Ha habido muchos más esfuerzos por parte de los partidos y actores políticos para empujar los límites, literal y figurativamente, para reconfigurar el juego”, dijo Doug Spencer, titular de la Cátedra Rothgerber Jr. en Derecho Constitucional de la Universidad de Colorado.

Otros estados están a la espera de ver lo que hace Texas, para determinar si siguen o no su ejemplo.

Las reglas de la redistribución de distritos pueden ser ambiguas y variables; y cada estado tiene su propio conjunto de normas y procedimientos. Los políticos están evaluando los límites de los votantes en lo referente a la creación de mapas con fines políticos.

Esto es lo que hay que saber sobre las reglas de la redistribución de distritos legislativos:

¿Cuándo se lleva a cabo normalmente una redistribución de distritos?

Cada década, la Oficina del Censo recopila datos de población que se utilizan para dividir los 435 escaños de la Cámara de Representantes entre los 50 estados, según el recuento actualizado.

Es un proceso conocido como redistribución. Los estados que crecieron en relación con otros podrían sumar un escaño a expensas de aquellos cuyas poblaciones se estancaron o disminuyeron.

Los estados utilizan sus propios procedimientos para trazar los límites para el número asignado de distritos. Los estados más pequeños reciben apenas un representante, lo que significa que todo el estado es un solo distrito legislativo.

Algunas Constituciones estatales requieren la creación de comisiones independientes para establecer los límites políticos o para asesorar a la legislatura. Cuando las legislaturas toman la iniciativa, los legisladores pueden arriesgarse a trazar límites que terminan siendo impugnados en los tribunales, generalmente por violar la Ley de Derechos de Votación. Quienes elaboran los mapas pueden tener otra oportunidad para presentar nuevos mapas.

En ocasiones, los jueces dibujan los mapas por su cuenta. ¿Está permitida la redistribución de distritos a mitad de ciclo? Para las primeras elecciones legislativas posteriores al conteo de población, cada estado está listo con sus mapas, pero esos distritos no siempre se mantienen. Los tribunales pueden determinar que trazar límites con fines políticos es inconstitucional. No existe un impedimento a nivel nacional para que un estado intente rediseñar distritos a mitad de la década, y hacerlo por motivos políticos, como aumentar la representación del partido en el poder. “Las leyes sobre la redistribución de distritos únicamente dicen que se tiene que rediseñar después de cada censo”, señaló Spencer. "Y luego, algunas legislaturas estatales se pusieron un poco ingeniosas y dijeron, bueno, tampoco dice que no podemos hacerlo más (veces)". Algunos estados cuentan con leyes que impedirían la redistribución de distritos a mitad de ciclo o dificultarían hacerlo de una manera que beneficie a un partido. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, ha amenazado con tomar represalias contra los intentos del Partido Republicano en Texas, al diseñar distritos más favorables para los demócratas en su estado. Ese objetivo, sin embargo, se complica gracias a una enmienda constitucional que requiere que el proceso sea encabezado por una comisión independiente. ¿Es algo sin precedentes? Texas lo ha hecho antes. Cuando la Legislatura no logró acordar un plan de redistribución de distritos después del censo de 2000, un tribunal federal intervino con su propio mapa. El republicano Tom DeLay, de Texas, quien en ese momento era el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes federal, pensó que su estado debería tener cinco distritos más favorables a su partido. "Soy el líder de la mayoría y queremos más escaños", dijo en ese momento. Los demócratas en el Congreso del estado viajaron a Oklahoma en protesta e impidieron que la Legislatura tuviera los votos suficientes para realizar cualquier actividad oficial. Pero DeLay finalmente se salió con la suya, y los republicanos reemplazaron a los demócratas en cinco escaños en 2004. Ahora, un gran grupo de demócratas de Texas ha decidido tomar el mismo camino, dirigiéndose a Illinois para romper el quórum. ¿Qué dicen los tribunales sobre la manipulación de distritos? La Corte Suprema dictaminó en 2019 que los tribunales federales no deberían involucrarse en debates sobre la manipulación política de distritos, la práctica de dibujar distritos para obtener ganancias partidistas. En esa decisión, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que la redistribución de distritos es "altamente partidista por cualquier medida".

Pero los tribunales pueden exigir nuevos mapas si creen que los límites legislativos diluyen los votos de un grupo de minorías raciales, en violación de la Ley de Derechos de Votación.

¿Otros estados podrían seguir el ejemplo?

La representante por Washington, Suzan DelBene, quien encabeza el brazo de campaña de los representantes demócratas, indicó en un evento del Christian Science Monitor que si Texas sigue adelante con la aprobación de nuevos mapas, los estados con gobiernos demócratas revisarían sus propias demarcaciones políticas.

“Si siguen por ese camino, sin lugar a duda habrá respuestas en todo el país”, declaró DelBene. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados con una mano atada a la espalda mientras los republicanos intentan socavar las voces del pueblo estadounidense".

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul se sumó recientemente a Newsom al expresar su disposición a abordar la redistribución de distritos. Pero ahí entrarían en juego las leyes estatales que exigen comisiones independientes o que limitan la capacidad de manipular los distritos.

Entre los estados con gobiernos republicanos, Ohio podría intentar expandir aún más la ventaja de 10-5 que tiene el Partido Republicano en la delegación de la Cámara de Representantes; una peculiaridad en la ley estatal requiere que Ohio rediseñe sus mapas antes de las elecciones intermedias de 2026.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que sopesa la posibilidad de una redistribución temprana de distritos y ya se trabaja para ver “cómo se vería eso”.

