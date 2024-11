Exploraba el fondo marino con su detector de metales y encontró una pieza de oro perdida hace casi medio siglo

Morgan Perigo recibió una sorpresa por su cumpleaños número 83: recuperó su anillo de graduación, que había perdido hace casi 50 años en Barbados, durante unas vacaciones familiares. Este reencuentro fue posible gracias a un joven buceador profesional, que lo encontró bajo el agua y se contactó con la Universidad de McMaster, en Canadá, para devolver el anillo a su dueño.

Perigo había estudiado en la Universidad de McMaster de Ontario, Canadá. Egresó de la Facultad de Ciencias en 1965 y, años después, se casó y tuvo dos hijos. Doce años más tarde, en 1977, el hombre visitó las costas de Barbados junto a su familia, en unas vacaciones.

El hallazgo se hizo en las playas de Barbados Shutterstock

Una tarde se metió con su hijo menor en al mar y perdió su anillo. “Una ola lo tiró [a su hijo] al suelo, así que me estiré para agarrarlo. Me tiró de la mano y se me cayó el anillo de exalumno de Mac al océano”, relató en un correo electrónico enviado a la universidad. A pesar de que Morgan lo buscó bajo el agua, no pudo encontrarlo.

Un hallazgo inesperado

Décadas después, Alex Davis, un buceador profesional, exploraba el fondo marino en Barbados con un detector de metales que había comprado tiempo atrás. Durante su búsqueda, halló clavos oxidados, tapas de botellas y monedas. “Eran de los años 70 y 80 y comencé a pensar: ‘Vaya, estoy en una zona en la que claramente tenemos muchas cosas antiguas’”, dijo en una entrevista con CNN.

Minutos más tarde, su detector de metales empezó a emitir un sonido que identificaba que había oro cerca y comenzó a excavar. Así, Davis desenterró un anillo con una piedra roja. Ya en tierra, lo examinó. Si bien el anillo tenía algunos signos de desgaste, pudo ver que tenía un texto grabado: “McMaster University 1965″ y las iniciales “FMP”.

Alex Davis, el buceador profesional que halló el anillo en el océano Universidad de McMaster/ Alex Davis

“Cuando vi eso, pensé: ‘Definitivamente, hay suficiente información aquí para intentar hacer llegar esto a la persona. Tenemos la escuela, tenemos el año de graduación, tenemos tres iniciales’”, recordó. Y se puso en marcha para hallar al dueño de la joya.

Davis buscó la universidad en la web y encontró un correo electrónico para contactarse con la institución. “Encontré un anillo con el sello de la Universidad McMaster con tres iniciales en el interior”, escribió en el mensaje que envió para pedir que lo ayudaran a identificar a quién pertenecía.

La búsqueda de la universidad McMaster para identificar al dueño del anillo

El mensaje de Davis llegó a la oficial de exalumnos Laura Escalante, quien se dispuso a resolver el misterio de la identidad del propietario del anillo. La búsqueda no era fácil, ya que contaba únicamente con las iniciales “FMP” y el año “1965″.

Tras rastrear a exalumnos de esa generación, la búsqueda en los registros de la universidad la llevó a Frederick Morgan Perigo. Lo contactó por email y le contó que habían hallado su anillo de egresado. “Es una noticia increíble”, le contestó Perigo.

Un buceador halló un anillo en el océano en Barbados y logró ubicar a su dueño Ibrahim Razzan en Unsplash

Con la identidad de Perigo confirmada, Escalante coordinó con Davis la devolución del anillo para que llegara a tiempo al cumpleaños 83 de Morgan.

Y así fue. El anillo llegó a la casa de Morgan a través de un envío de FedEx. Al abrir la caja, Perigo se reencontró con el símbolo de su graduación. “Maravilloso regalo inesperado”, escribió en un mensaje de agradecimiento a la universidad y a Davis.