Fabricante de autos Stellantis planea invertir US$13.000 millones para 2029 en EE.UU.

El fabricante de autos Stellantis, que produce una decena de marcas como Jeep, Chrysler, Citroen, Alfa Romeo y Peugeot, anunció el martes que planea invertir US$13.000 millones en los próximos cuatros años en Estados Unidos.

Según un comunicado, Stellantis debe lanzar cinco nuevos vehículos y emprender "diecinueve acciones" a nivel de sus productos para 2029, para sumar de este modo más de 5000 empleos en fábricas de Illinois, Ohio, Míchigan e Indiana.

El grupo precisó que se trata de su mayor inversión única en 100 años de historia.

Stellantis planea, entre otras cosas, reactivar la fábrica de Belvidere (Illinois) que había sido un importante punto de fricción durante las negociaciones del acuerdo social entre los tres grandes fabricantes de automóviles, también Ford y General Motors, en 2023.

Se había alcanzado un acuerdo entre las direcciones y el sindicato, luego validado por los miembros, tras una "huelga histórica" de más de seis semanas.

"Acelerar el crecimiento en Estados Unidos ha sido mi principal prioridad desde mi primer día. El éxito en Estados Unidos no es simplemente positivo para Stellantis en Estados Unidos, nos hace más fuertes en todas partes", comentó en el comunicado Antonio Filosa, quien asumió la dirección del grupo en junio, seis meses después del despido de Carlos Tavares.

El paquete de US$13.000 millones incluye gastos de investigación y desarrollo, costos de suministro así como financiamientos destinados a las herramientas de producción.

Esto debería permitir un crecimiento de su producción en un 50% en comparación con el nivel actual.

En las transacciones electrónicas después del cierre de la Bolsa de Nueva York, la acción de Stellantis subió un 5,48%, después de haber terminado la sesión con una caída del 2,56%.

