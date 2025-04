Facción antiaborto envalentonada de EEUU quiere que mujeres que abortan enfrenten cargos penales

WASHINGTON (AP) — Kristan Hawkins, presidenta del grupo nacional antiabortista Students for Life (Estudiantes a favor de la vida), recorre los campus universitarios acostumbrada a las protestas de los activistas del derecho al aborto.

Pero más recientemente, otros opositores al aborto, que se autodenominan abolicionistas del aborto, están apareciendo en sus puestos con pancartas, y a menudo le gritan "asesina de bebés" mientras habla con los estudiantes. Hawkins ha tenido que enviar alertas a los donantes pidiéndoles que ayuden a pagar por un aumento en la seguridad.

"Estoy bastante segura de que protestan más contra mi persona que contra Planned Parenthood", expresó Hawkins. "Aunque no lo crean, ahora sé lo que cuesta un perro detector de bombas".

Los incidentes de Hawkins, que relató durante una entrevista con The Associated Press, son solo un ejemplo de lo que muchas personas involucradas en el debate sobre el aborto han descrito como la creciente influencia de un movimiento que busca prohibir todos los abortos y hacer cumplir la prohibición con el enjuiciamiento penal de cualquier mujer que tenga un aborto. Comenzó a ganar impulso después del fallo de la Corte Suprema en 2022 que anuló Roe vs. Wade y se ha acelerado desde que los republicanos ganaron el control político total en Washington en las elecciones del año pasado.

El impacto del movimiento también está comenzando a manifestarse en las asambleas legislativas estatales de todo el país.

La mayoría de los grupos antiaborto se han mostrado reacios a promulgar leyes que castiguen a las mujeres por abortar, pero los abolicionistas del aborto creen que éste debe considerarse un homicidio y castigarse con todo el peso de la ley. En muchos estados, han estado abogando por leyes que hagan precisamente eso.

Una división dentro del movimiento antiaborto

Los grupos antiaborto convencionales han tratado de minimizar cualquier división y, en cambio, en varios mítines esta primavera, han enfatizado su unidad detrás de otros objetivos, como desfinanciar a Planned Parenthood.

Los expertos afirman que el movimiento abolicionista del aborto, antes considerado marginal, está creciendo y haciéndose cada vez más enérgico, fortalecido por las recientes victorias de los detractores del aborto.

"Con la reversión de Roe vs. Wade, ahora los estados pueden aprobar las prohibiciones de aborto más severas, lo que ha galvanizado al movimiento antiaborto en su conjunto, incluida esta parte", dijo Rachel Rebouche, decana de la Facultad de Derecho Beasley de la Universidad de Temple en Filadelfia. "Ciertamente, la caída de Roe ha acercado a los abolicionistas del aborto un paso más a lo que quieren: prohibir el aborto a nivel nacional".

En febrero, Hawkins publicó en X diciendo que "las personas de las que temo recibir un disparo, la mayoría de las veces", no son los activistas por los derechos del aborto, sino los abolicionistas del aborto.

Luego vinieron las respuestas: "Demonio", "Impía", "Cómplice de asesinato", "Enemiga de Dios". Su publicación abrió una manguera de insultos virtuales por parte de los abolicionistas del aborto. Algunos pidieron su renuncia y afirmaron que las mujeres no deberían tener roles fuera del hogar, y mucho menos liderar grupos nacionales antiaborto.

Algunos podcasts conservadores y personalidades de internet han recibido a abolicionistas del aborto o se han hecho eco de un desdén similar hacia el movimiento antiaborto en general. Ben Zeisloft, locutor de TheoBros, una red de influencers nacionalistas cristianos, culpó al feminismo del aborto y dijo: "Necesitamos hombres cristianos que lideren la lucha contra el aborto".

Los comentarios reflejan un repunte más generalizado de la retórica misógina y coinciden con las doctrinas religiosas que motivan a muchos miembros del movimiento abolicionista del aborto, afirmó Laura Hermer, profesora de la Facultad de Derecho Mitchell Hamline de Saint Paul, Minnesota.

Indicó que los miembros del movimiento se han envalentonado por la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade, que había otorgado un derecho constitucional al aborto durante medio siglo, y las recientes medidas del presidente republicano Donald Trump.

Más proyectos de ley estatales para criminalizar a las mujeres que abortan

Estas medidas incluyen la suspensión de algunas ayudas a la planificación familiar a la espera de investigaciones, el indulto a activistas antiaborto que bloquearon clínicas y la firma de una orden ejecutiva que utiliza un lenguaje similar al de las leyes estatales que declaran que un feto debe tener los mismos derechos legales que una persona. Estas leyes cuentan con el apoyo tanto de los abolicionistas del aborto como de los grupos antiaborto convencionales.

La retórica de Trump sobre el aborto ha sido mixta. En 2016, retrocedió después de decir que debería haber "alguna forma de castigo" para las mujeres que se someten a abortos. Recientemente ha prometido proteger la fertilización in vitro, un tratamiento de fertilidad que ha sido amenazado por las leyes de personalidad fetal.

Aun así, varios expertos dijeron que muchos legisladores estatales han tomado el regreso de Trump a la Casa Blanca como una luz verde para perseguir políticas antiaborto más agresivas.

Hasta ahora este año, se han presentado proyectos de ley en al menos 12 estados —Alabama, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Dakota del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas— que permitirían a los fiscales acusar de homicidio a quienes se someten a abortos. En algunos de esos estados, las mujeres podrían estar sujetas a la pena de muerte si los proyectos de ley se convirtieran en ley.

La mayoría de esos estados ya prohíben los abortos en la mayoría de los casos, pero las restricciones han penalizado típicamente a los proveedores, en lugar de a quienes buscan el procedimiento.

La semana pasada, los legisladores de Alabama presentaron un proyecto de ley que consideraría el aborto como asesinato. En Georgia, el mes pasado, manifestantes se congregaron en el Capitolio para oponerse a un proyecto de ley que clasificaría los abortos desde el punto de fertilización como homicidio. El proyecto de ley tenía casi dos docenas de copatrocinadores republicanos.

Casi ocho de cada diez estadounidenses se oponen a las leyes que convierten en un crimen para las mujeres que se someten a abortos que resultaría en multas o tiempo en prisión, según una encuesta de KFF realizada en septiembre de 2022, unos meses después del fallo de Roe.

Dana Sussman, vicepresidenta senior de Pregnancy Justice, que rastrea este tipo de propuestas de ley, aseguró que ahora son más frecuentes que nunca. Sussman dijo que fue un "aumento notable" y una señal de que la retórica de los abolicionistas del aborto está teniendo un impacto. En 2022, cuando uno de esos proyectos de ley pasó por un subcomité de la Cámara de Representantes de Luisiana, provocó indignación nacional, dijo. Eso ya no es el caso.

"Ahora, porque están normalizando esta idea, lo que era impactante entonces ya no es impactante", dijo Sussman.

"Así es como ocurre el cambio"

Dusty Deevers, senador estatal republicano que copatrocinó el proyecto de ley en Oklahoma, dijo que su campaña electoral se basaba en la abolición del aborto. Afirmó que se siente en el deber de perseguir este tipo de medidas legislativas ante sus electores y su fe cristiana.

El proyecto de ley fracasó en Oklahoma después de que algunas organizaciones locales antiaborto se pronunciaran en contra. Deevers, que también ha abogado contra la anticoncepción, expresó su frustración con los grupos antiaborto convencionales.

"La política y el compromiso han corrompido su misión", dijo, agregando que se sintió alentado de que su proyecto de ley recibiera una audiencia. "Así es como ocurre el cambio. Cuando estamos tratando con temas controvertidos, el cambio puede no ocurrir rápidamente... No es el resultado que queríamos, pero es progreso".

La asamblea legislativa de Dakota del Norte votó en contra de un proyecto de ley similar después de que un miembro del personal del grupo nacional antiaborto SBA Pro-Life America testificara en su contra y leyera una carta de 2022 firmada por más de 70 grupos antiaborto nacionales y estatales que instaban a los legisladores estatales a no aprobar proyectos de ley que criminalicen a las mujeres por abortos.

"Todos estamos tratando de llegar al mismo objetivo", dijo el representante de Dakota del Norte Matt Ruby. "Creo que hay algunos abolicionistas que han olvidado eso y, en su ira, están tratando de derribar a otras organizaciones. Pero eso no hace nada por el movimiento".

Hawkins, de Students for Life, dijo que hay tres corrientes dentro del movimiento antiaborto: una que busca enjuiciar a las pacientes que abortan, otra que nunca querría enjuiciar a las pacientes y otra que se sitúa en un punto intermedio. Este último grupo se opone ahora a la persecución, pero reconoce que podría cambiar a medida que "cambien la cultura y las leyes".

Hawkins dijo que está en la tercera categoría, afirmando que los abolicionistas del aborto hoy no son representativos del movimiento antiaborto más amplio.

"Si quieren que más demócratas proaborto ganen futuras elecciones, sigan hablando de meter a las mujeres en la cárcel, claro", dijo Hawkins.

