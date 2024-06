Alfredo Adame es sentenciado a prisión por insultar a un periodista y reacciona de manera inesperada: “Voy de recluso”

Escuchar

Alfredo Adame vuelve a estar en medio de la polémica tras su presunto arresto por insultar al periodista Gustavo Adolfo Infante. A través de su cuenta de Instagram, el exparticipante de La Casa de los Famosos informó a sus seguidores que se dirigía voluntariamente al Centro de Reclusión Temporal de la Ciudad de México, conocido como el “Torito”, para cumplir allí un arresto de seis horas impuesto por un juez tras este incidente.

El exconductor del matutino mexicano Hoy comentó la situación entre risas, con la advertencia a sus fanáticos de que, si no tenían noticias suyas durante la mañana, ya sabrían la razón de su ausencia. “Seis horas de arresto por mentársela a un periodista, salgo a la una de la tarde”, escribió y acompañó la publicación con varios emojis. Asimismo, en el clip pronunció: “Voy de recluso al Torito”. Su comentario provocó diversas reacciones en las redes sociales.

“Estoy segura de que te provocó”, le comentó una usuaria de Instagram. “Pórtese bien”, escribió otra persona. “Señor Alfredo, como gran fanático que soy de usted, ya no se meta en problemas, desgraciadamente el que pierde es usted. El ‘periodista’ debe estar disfrutando su arresto, no le dé el gusto a gente que no se merece. Por su bien, ya pórtese como todo un gran señor que es usted. No manche más su imagen y prestigio de más de 30 años”, agregó un usuario más.

Aunque en su video el actor no mencionó explícitamente el nombre de la persona agraviada, luego se supo la verdad.

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre el arresto de Alfredo Adame?

El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó durante la emisión matutina de su programa Sale el Sol que el arresto se debía a los insultos dirigidos hacia él, pero también hacia su madre. Esta situación avivó aún más el enfrentamiento entre Adame y el mundo del periodismo del espectáculo en México. A partir de esta denuncia, el artista no puede mencionar más públicamente a los implicados en el hecho.

El mensaje que publicó Adame en su cuenta de Instagram Instagram @AlfredoA

Cómo empezó el conflicto entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante

Lo que alguna vez fue una sólida amistad entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante cambió por completo hasta convertirse en una amarga enemistad. Antes del 2020, ambos tenían una sólida relación de colaboración profesional y el periodista había entrevistado al actor en más de una ocasión.

Después de años de camaradería, el vínculo entre ambos cambió abruptamente, marcado por una serie de acusaciones mutuas que incluyen desde delitos graves hasta incompetencia profesional. Según Infante, el conflicto surgió cuando Adame buscó su apoyo en una disputa con el famoso Rey Grupero, solicitando que difundiera información negativa sobre el influencer.

Gustavo Adolfo Infante realizó una denuncia contra Alfredo Adame por insultarlo a él y a su madre

El periodista aseguró que todo se complicó cuando Adame le propuso la difusión de información falsa sobre otros presentadores mexicanos, como Andrea Legarreta y Pepillo Origel, con el objetivo de desacreditarlos. La escalada de tensiones culminó con los insultos del actor contra la madre de Infante, lo que llevó al conductor de TV a tomar acciones legales en febrero de 2022 por violencia mediática, de género y extorsión.

