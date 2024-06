Apertura de la Copa América 2024: quién es Feid, el artista colombiano elegido para abrir el torneo en EE.UU.

Escuchar

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid, nació en Medellín, Colombia, el 19 de agosto de 1992. Ya desde niño descubrió su pasión por la música, cuando como estudiante de séptimo grado en el Colegio San José de La Salle triunfó en un concurso de talentos al cantar el tema “Rompe”, de Daddy Yankee.

Esa presentación y muchas otras que la precedieron, le dieron la posibilidad de conocer a Alejandro Ramírez Suárez, productor ganador del Latin Grammy Sky Rompiendo, que se volvió su contacto inicial con los número uno de la música latina.

En ese entonces, Feid comenzó a componer canciones para otros artistas y, de esta forma, inició un recorrido por un camino que lo convertiría en el compositor de moda con el que artistas como Thalía, Ximena Sariñana y CNCO querían trabajar.

Su primera entrada en las listas de Billboard fue con “Qué raro” con J Balvin, que debutó en el No. 26 del Latin Digital Song Sales el 29 de octubre de 2016. “Hay gente que me dice que me sigue o descubrió con ‘Qué raro’”, contó en una entrevista que le dio en septiembre de 2023 a Billboard.

A partir de allí, todo fue vertiginoso: Feid colaboró con Maluma y con Nacho; lanzó su álbum debut, Así Como Suena, en 2017 y recibió una nominación al Latin Grammy en 2019. Por esa época, también se unió a The Avengers, un colectivo de artistas urbanos integrado por Dalex, Dímelo Flow, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Sech, que generó éxitos como “Cuaderno” y “Quizás”.

De esta manera, poco a poco, dejó de componer para otros y se abrió camino con nombre propio. “Su música, que combina ritmos urbanos innovadores con la esencia del reggaetón de principios de los 2000 y letras sobre el amor. Siempre tuvo una identidad muy marcada, su mayor obstáculo era aprender a confiar en su intuición en lugar de preocuparse por las opiniones de los demás”, lo describieron en Billboard. Y le tomó un tiempo, pero la revelación llegó.

“Necesitaba buscarme como artista”, contó y aseguró: “Decidí ponerme una arepa con quesito en la mano y decir que yo era paisa. Empecé a ser más fiel a lo que yo soy, y a mis raíces de Colombia. Abrí una puerta que en este momento, es la puerta más chimba que he abierto en mi vida, que fue la de mi identidad y la del Ferxxo. Me demoré mucho en darme cuenta que eso era lo que debía hacer para conectarme real, real con la gente”.

La conexión se profundizó tanto que en los últimos cinco años, el nominado a los Premios Grammy Latinos ha colaborado con artistas como J Balvin, Bad Bunny y su entonces pareja Karol G, logró agotar las entradas del Madison Square Garden en Nueva York, como parte de su gira, Ferxxocalipsis World Tour, con la cual también ha recorrido varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Además, en ese andar supo convertir cada contratiempo en una oportunidad. En 2021, Feid sufrió una lesión severa en la rodilla que lo dejó sin poder trabajar, pero lejos de angustiarse se puso a componer un nuevo álbum y generó un vínculo más estrecho con sus fans en TikTok, que se convirtió en una de sus mayores herramientas de marketing y atrajo a nuevos seguidores fuera de Colombia.

Superando uno a uno todos los desafíos que se fueron interponiendo en su camino, seguro de su identidad y fiel al tatuaje que lleva en su cuello: “Nunca olvides porque empezaste”, hoy dará un paso más como artista principal del show inaugural de la Copa América LA NACION/Tomas Cuesta

Un año después del accidente, en septiembre de 2022, tras brindar tres conciertos consecutivos con entradas agotadas en la Plaza de Toros La Macarena, de Medellín, ante más de 30.000 personas, recibió la noticia de que su álbum Feliz Cumpleaños Ferxxo, aún sin terminar, se había filtrado como una nota de voz de 39 minutos que se viralizó mediante un enlace en Internet. “Se me bajó todo el ánimo”, recordó en diálogo con Billboard. Y agregó: “Sentí rabia, pero eso me duró como media hora. Ya después hablé con mi mamá a ver cómo le sacábamos ventaja a eso, y afortunadamente reaccionamos rápido”.

Feid cambió el título del álbum a Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum, y dos días después de la filtración lo lanzó. Esa fue su primera entrada en el Top 10 de la lista Top Latin Albums de Billboard, y subió del No. 25 al No. 8 en su segunda semana, en la lista del 1 de octubre de 2022.

Así, superando uno a uno todos los desafíos que se fueron interponiendo en su camino, seguro de su identidad y fiel al tatuaje que lleva en su cuello, que dice “Nunca olvides por qué empezaste”, hoy dará un paso más como artista principal del show inaugural de la Copa América. Para algunos esto es una sorpresa, pero para la mayoría de sus fanáticos es producto de su autenticidad y su confianza en sí mismo. “Siempre he tenido mucha fe en mí y en mi carrera; por eso el Ferxxo se llama Feid”.

