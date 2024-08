Así se vengó Foo Fighters de Donald Trump por usar un tema suyo sin autorización: benefició a Kamala Harris

El candidato a presidente por el partido republicano, Donald Trump, continúa su gira por Estados Unidos en búsqueda de apoyo para las elecciones de noviembre. Hace unos días, el 23 de agosto, realizó un mitin en Arizona y, en un momento de su discurso, llamó al escenario a Robert F Kennedy Junior. Cuando este entró en escena comenzó a sonar una canción de Foo Fighters. En respuesta, la banda de rock tomó una fuerte decisión.

Robert F. Kennedy Jr., político, sobrino del expresidente John F. Kennedy, tenía intenciones de presentarse a las elecciones como candidato independiente, pero al ver que contaba con menos del 5% de apoyo en las encuestas, decidió brindarle su apoyo al empresario neoyorquino.

El mitin en Arizona fue la ocasión para que se mostraran juntos luego de que Kennedy desistiera de su candidatura. “Le quiero dar la bienvenida a un hombre que ha sido un increíble defensor de muchos de estos valores que todos compartimos”, aseguró el Trump. Cuando el político subió al escenario, estallaron fuegos artificiales y comenzó a sonar la canción “My Hero”, de la banda Foo Fighters.

Un usuario de X (ex Twitter) le consultó a la banda: “Hey, Foo Fighters, ¿ustedes le permitieron usar a Trump la canción ‘My Hero’ para que le dé la bienvenida al escenario a Robert Kennedy Jr.?”. La cuenta oficial del grupo contestó con un contundente “no”.

La banda de rock, Foo Fighters, reclamará que le paguen los derechos de autos por usar un tema suyo en un mitin de campaña de Trump; el dinero lo destinarán a la carrera presidencial de Kamala Harris User

El equipo de la banda informó: “No se pidió permiso a Foo Fighters, y de haberlo hecho, no lo habrían concedido”. Luego, los representantes explicaron que iban a reclamar de forma legal el pago por derechos de autor. Además, decidieron que lo que cobren por el uso indebido del tema será destinado a la campaña de los adversarios de Trump, Kamala Harris y Tim Walz.

No es la primera vez que el equipo de Trump hace uso de un tema sin permiso

La campaña de Trump por Estados Unidos suma polémicas con artistas prestigiosos. A principios de agosto, durante un mitin en Montana, se puso en la pantalla “My Heart Will Go On”, canción principal de la banda de sonido de la película Titanic. La canadiense Celine Dion también se pronunció al respecto.

“El equipo de gestión de Celine Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment Canada Inc., se enteraron del uso no autorizado del video, la grabación, la interpretación musical y la imagen de Celine Dion cantando “My Heart Will Go On” en un mitin de campaña de Donald Trump / JD Vance en Montana”, indicó la cuenta de la cantante. “Este uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar… Y realmente, ¿ESA canción?”, agregaron.

Tampoco es la primera vez que el equipo de campaña de Trump hace esto en una elección. En la carrera de 2016, el británico Elton John se opuso a la utilización de sus canciones “Rocket Man” y “Tiny Dancer” en los mítines políticos. En ese caso, el artista les dijo a los medios de comunicación que no era por un punto de vista ideológico, sino que le parecía que al ser extranjero su música no tenía nada que ver con la coyuntura política de Estados Unidos.

