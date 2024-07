Crecen los rumores de fraude en la final de MasterChef Celebrity: qué dicen los participantes

Escuchar

La temporada de este 2024 de MasterChef Celebrity Mexico llega a su fin con tres destacadas figuras del entretenimiento como finalistas: Rossana Nájera, actriz veracruzana; Jawy Méndez, cantante urbano y estrella de reality shows, y María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, quien ganó notoriedad el año pasado en La Casa de los Famosos México. A pesar de sus habilidades culinarias demostradas a lo largo del certamen, la emoción de los fanáticos es opacada por rumores de fraude.

La controversia comenzó cuando TV Notas publicó un artículo donde sostenía que hubo irregularidades en la filmación del último episodio de la temporada. Según la información obtenida de la producción, durante la grabación de la final, la chef Zahie ordenó detener los relojes para permitir que la famosa y su compañero Jawy pudieran terminar sus platos, lo que fue visto como un claro favoritismo.

“Veníamos de mucha tensión porque en programas anteriores se notó el favoritismo hacia algunos concursantes. Ya aquí fue el descaro. Resulta que cuando grabaron la última cocinada, a Ferka y a Jawy les faltó tiempo, y la chef Zahie pidió que se pararan los relojes para que pudieran terminar su platillo”, le dijo una fuente a TV Notas.

Estas acusaciones llegaron rápidamente a oídos de Quiroz, quien durante su paso por la alfombra verde de la exhibición de Jurassic World The Exhibition, abordó la polémica. “Yo, la verdad, agradezco mucho. Hasta se me hacía raro, yo decía están muy calladitos, ¿ahora qué van a inventar? Eso me habla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé qué vaya a pasar”, comentó.

La actriz de 37 años se convirtió en la última finalista de MasterChef Celebrity Mexico 2024 Foto Instagram @masterchefmx

La famosa también expresó su satisfacción con su desempeño en la competencia. “La final ya está grabada, y cociné con todo mi amor. Considero que los tres que estamos ahí nos lo ganamos a puño. Que gane el mejor. El volado ya lo aventé, llegué a donde tenía que llegar y estoy muy contenta”, añadió.

A pesar de los señalamientos, Ferka negó rotundamente cualquier tipo de fraude. “Esta no es una carrera de ir sumando puntos. Eres tan bueno como tu última cocinada, que gane el mejor. Yo llegué hasta donde tenía que llegar y estoy muy contenta”, concluyó.

MasterChef Celebrity Mexico es acusado de fraude por favorecer a la participante Ferka Foto Instagram @masterchefmx

La reacción de los seguidores

Los fanáticos no tardaron en reaccionar en las redes sociales, en donde muchos expresaron su indignación ante las supuestas irregularidades. La posible victoria de Ferka o Jawy, según algunos seguidores, sería una evidencia de fraude y favoritismo por parte de la producción.

Aunque en algunas partes del mundo, la final de este reality tiene varias versiones grabadas para evitar que se filtre el resultado, se desconoce si este es el caso en México. Sin embargo, los rumores y la desconfianza han generado una ola de comentarios negativos y teorías conspirativas entre los espectadores.

A pesar de la controversia, la gran final de MasterChef Celebrity México 2024 promete ser un evento emocionante. Las tres celebridades mostraron su talento y dedicación en la cocina a lo largo de la temporada, y el próximo domingo se revelará quién se llevará el codiciado título.

LA NACION