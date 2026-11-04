El antiguo penthouse de Lady Gaga en Nueva York se vende por casi US$7 millones y antes alojó a otras dos estrellas

El antiguo departamento de tipo penthouse en el que residió la cantante Lady Gaga en la ciudad de Nueva York ingresó nuevamente al mercado inmobiliario de bienes raíces. La propiedad ofrece una amplia superficie en el barrio de Hell’s Kitchen junto con instalaciones de lujo e historial de residentes famosos.

Cuál es el precio de venta actual de la antigua propiedad de Lady Gaga

El condominio de lujo salió al mercado a través de la empresa de bienes raíces Douglas Elliman por un valor de 6,99 millones de dólares. El inmueble registra una venta previa por US$6,1 millones en las actas de propiedad correspondientes al 2018.

Lady Gaga habitó la propiedad que hoy se vende en casi US$7 millones Richard Shotwell - Invision

La empresa inmobiliaria confirmó que la artista habitó el departamento en la zona de Hell’s Kitchen. El registro público del inmueble confirma la última operación de compraventa oficial hace ocho años.

De acuerdo con People, los agentes comerciales Lydia Sussek, Pamela Nichols y David Troutman representan a los vendedores actuales de la residencia. La edificación donde se encuentra el penthouse alberga 27 unidades de condominios desde su conversión residencial en el año 2011.

Entre los atractivos que señala la inmobiliaria, la publicación destaca su ubicación en Midtown Manhattan.

Cómo es el penthouse que habitó Lady Gaga y se vende por casi US$7 millones

La lujosa propiedad cuenta con una superficie de 3700 pies cuadrados (343 metros cuadrados) distribuidos en una estructura de dúplex. La planta principal dispone de cuatro dormitorios y tres baños completos junto con un toilette para visitas.

A su vez, dos dormitorios de la primera planta se ubican adyacentes y cada uno incluye su propio baño privado. Un vestíbulo conecta estas habitaciones con una oficina privada y una cocina equipada con acceso al área social.

Así se ve el interior del penthouse que habitó Lady Gaga y hoy se vende en casi US$7 millones Douglas Elliman

El sector de recepción alberga una sala de estar y un comedor en esquina con chimenea integrada. Un candelabro sobre la mesa principal de comedor completa el equipamiento de la primera planta.

Una escalera interior conduce al segundo nivel donde se encuentra la suite principal con su baño privado. Este espacio cuenta con una claraboya central, varias ventanas con luz natural y un vestidor de amplias dimensiones.

El baño de la suite cuenta con azulejos blancos, una bañera y un lavabo extendido. La habitación principal conecta directamente con una terraza al aire libre con vista a Midtown Manhattan.

El edificio ofrece servicio de portería, gerente residente, gimnasio equipado y un espacio privado de almacenamiento para los propietarios.

No solo Lady Gaga: otras celebridades vivieron en el penthouse de Hell’s Kitchen

Además de Gaga, el inmueble alojó a otras dos figuras reconocidas del deporte y del espectáculo estadounidense. El exjugador de los New York Knicks Carmelo Anthony y el comediante Tracy Morgan residieron en la misma propiedad.

Lady Gaga sobre su deseo de ser madre

La firma Douglas Elliman confirmó la estadía de ambas personalidades en la residencia de Hell’s Kitchen.

Además, la estructura ocupa la parte superior del histórico edificio donde funcionó el estudio de grabación Hit Factory. La mítica sala de sonido recibió a músicos como Madonna, Michael Jackson, Bruce Springsteen y los Rolling Stones.

El estudio musical cerró sus operaciones en marzo de 2005 para transformar la estructura en condominios residenciales. Las 27 unidades resultantes del proyecto inmobiliario se vendieron en su totalidad en 2011.