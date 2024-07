Estos son los secretos de Hailey Bieber para su maquillaje y sus looks, mientras avanza su embarazo

Escuchar

Hace ya varios meses la popular modelo Hailey Bieber inició una nueva etapa en su vida y luego de varios años en pareja con Justin Bieber, con quien se casó en 2018, ambos se preparan para ampliar la familia con la llegada de su primer bebé. Así, las redes de esta reina del street style, amante de los tatuajes y empresaria de cosméticos empezaron a alternar las publicaciones más trendy con los consejos, los descubrimientos y las nuevas costumbres que le va deparado su vida como futura mamá.

Los trucos secretos de Hayley Bieber

Para lookearse

Entre las primeras incógnitas que surgieron con el embarazo, más allá del sexo del bebé, que aún no ha sido revelado, sus millones de fans se preguntaban qué estilo pre-mamá adoptaría Hailey y la respuesta no tardó en llegar. Su secreto para sentirse bella, cómoda y visiblemente feliz ha sido optar por mostrar sin reparos su vientre, con looks descontracturados, que los expertos plantean ha tomado como inspiración de Rihanna, mostrando sin disculpas su creciente panza con atuendos reveladores como top cortos y transparencias.

Para afrontar el calor

Llevar un embarazo en verano tiene sus particularidades, y más aún cuando la temporada se presenta con temperaturas extremas. En este caso Hayley compartió en sus redes un truco que también se ha convertido en consejo: sumergirse en una bañera con agua fría y sumarle hielo.

“Si estás embarazada con este calor… Créeme, pies y piernas en el baño de hielo o en una zambullida fría”, escribió junto a una foto en sus historias de IG.

Para combatir el dolor de espalda

Aunque aquí no hay mucho truco, sino un descubrimiento y buena actitud, hace poco Hayley comentó su nueva dolencia: el dolor lumbar. “Entonces, ¿quién me iba a contar sobre el dolor lumbar?”, subtituló en una foto donde se la puede ver afrontando las molestias de su espalda sentada sonriendo y simplemente tomando sol.

Para afrontar los antojos

Entregarse sin culpa y prohibiendo juzgar es aquí la consigna y es que Hailey ha confesado que su antojo más recurrente puede parecer un poco extraño: “Actualmente mi antojo más grande es una ensalada de huevo sobre un pepinillo con salsa picante”, subtituló la foto en su historia de Instagram. ‘¡Y no, no está permitido juzgar!’ concluyó

Para maquillarse

Obviamente, toda una experta en la materia, aquí su truco se volvió viral, con la difusión de una técnica Inspirada en el personaje de Frutillita denominada Strawberry shortcake makeup, apta no solo para futuras mamás.

Para manejar la ansiedad de los fanáticos sobre el sexo del bebé

En este caso la técnica es tirar pistas, pero no confirmar demasiado, y generar una ola de debate, como sucedió con una de sus últimas publicaciones donde Hailey publicó varias fotos junto a la frase: “Pequeñas flores de cerezo en mis uñas, pequeña flor de cerezos en mi vientre”.

El paso a paso del maquillaje viral de Hayley

Para comenzar con este look, hay que ocuparse de la piel. Tener la cara bien limpia e hidratada. Se puede optar por un primer hidratante, o bien una crema de textura ligera, ya que la clave es que la piel no se vea demasiado oleosa.

crema de textura ligera, ya que la clave es que la piel no se vea demasiado oleosa. A continuación, aplicar algún serum efecto glow, o, mezclar la crema hidratante con un poco de iluminador líquido para crear una capa de luminosidad en la base. Aplicar de la manera usual. Es importante usar productos cremosos, y no en polvo y no difuminar las líneas.

para crear una capa de luminosidad en la base. y no difuminar las líneas. Luego c on un iluminador líquido, de contextura bien fluida, se deben difuminar todos los trazos. Para lograr esa textura en caso de no tener ese tipo de iluminador se puede mezclar el habitual con un poco de loción facial en spray.

Para lograr esa textura en caso de no tener ese tipo de iluminador se puede mezclar el habitual con un poco de loción facial en spray. Aplicar un rubor en crema en pómulos y cuenca exterior del ojo. Además, peinar las cejas con un gel de manera vertical y despeinada.

Además, peinar las cejas con un gel de manera vertical y despeinada. Para terminar el look, dar una última capa de glow con un iluminador más brillante, y aplicarlo en los puntos altos del rostro. Punta de la nariz, debajo de las cejas, y pómulos. Por último, aplicar un gloss en tonos rosados. La clave es conseguir los labios más juicy posibles.

LA NACION