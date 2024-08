Fue un amado galán de telenovelas, abandonó la fama y se volvió pastor en Texas

Flavio Raymundo Martínez González, conocido solo como Flavio César, fue un amado galán de telenovelas y cantante, quien terminó por olvidar la fama para convertirse en pastor de iglesia. El protagonista de novelas como Agujetas de color de rosa y Confidente de secundaria dejó el mundo de la actuación en 1998, y cambió la música pop por las canciones religiosas.

El intérprete, conocido en los años 90, nació en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Comenzó su carrera al destacar en festivales infantiles y, gracias a su popularidad en el mundo de la música, llegó a las telenovelas por invitación de un famoso productor de Televisa.

Flavio César en la actualidad es reconocido en el cristianismo, pero continúa en el recuerdo de algunos fans del entorno latino que lo vieron en decenas de portadas de revista, como en 1996, cuando fue retratado junto a Shakira para la publicación Eres.

El cantante y galán de telenovelas compartió portada con Shakira en 1996 Instagram @shakidiosa4

Flavio César: de galán de telenovelas a pastor

En 2022, el actor reapareció en las redes sociales para hablar con Tony Hánna, un especialista en bienes raíces con el que conversó y contó que “no era feliz con la vida que tenía, en la que había fama y éxitos profesionales, pero también una profunda soledad”, por lo que finalmente tomó la decisión de dejar su carrera.

El exgalán de telenovelas y cantante aseguró: “Tenía una vida de mucho éxito, pero también de mucha soledad, sin la familia, y siempre buscando el alimento del aplauso para tratar de llenar un vacío que hay aquí en el corazón, vivía constantemente con ese afán de estar compitiendo con otros artistas”, sostuvo.

“Hablándote a corazón abierto, el deseo de salir en la tele y de ser artista y de todo eso, no era algo que yo quería, era más el anhelo de mi papá. Él quería ser artista de la televisión mexicana, nunca lo pudo ser, nunca se le dieron las oportunidades. Cuando se dio cuenta de que yo cantaba empezó a impulsar mi carrera, en el 84 comencé en un festival que se llamaba Juguemos a Cantar”, explicó.

Flavio César se convirtió en pastor al descubrir que su vida de fama tenía un vacío Instagram @flaviocesarministerio

En esa misma entrevista, recordó que fue motivado por un asistente personal que decidió buscar respuestas en la Biblia. “Yo encontré una esperanza de vida en el testimonio de Víctor. Yo pensaba que lo tenía todo, era una falsedad porque siempre vivía vacío, enojado, siempre exigiendo, siempre compitiendo. Pero cuando vi su estilo de vida, su tranquilidad y su paz, dije: ‘tengo que leer ese libro porque él no se despegaba’”, aseguró.

En una entrevista de 2017, para el canal de YouTube Agua VivaTv, el actor señaló que existieron cosas en las actitudes de su asistente, que tocaron su corazón y “que sembraron la semilla de Cristo”. Añadió: “En aquel entonces estaba tan necesitado de paz, porque yo tenía todo lo que el mundo estaba buscando, yo tenía camisas de 1500 dólares, pantalones de piel de 3000 dólares (...), pero vacío”.

El exactor y cantante mexicano actualmente es pastor en una iglesia de Texas, en Estados Unidos Facebook Oak Hills Church - Español

El actor retirado señaló que entre más bien le iba, en cuestión de fama y popularidad, más triste se sentía. En ese momento pensó: “No puede ser posible que yo tenga todo y me sienta tan vacío, triste y este personaje que es mi asistente personal, que no tiene el cuerpo que yo, que no tiene la aceptación y la popularidad que yo tengo... Cómo puede ser posible que tenga más paz”.

Actualmente, Flavio Martínez es pastor de la iglesia cristiana Oak Hills, ubicada en San Antonio, Texas. Desde 2017 predica en ese lugar y además de los sermones, canta, pero ahora, música religiosa. Ha lanzado tres producciones discográficas. En lo que respecta a su vida personal, está casado con una mujer que comparte su fe, y tiene tres hijos.

LA NACION