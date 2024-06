Los momentos más duros de la entrevista de Ben Affleck con Kevin Hart: “La gente se desvive por JLo”

Escuchar

El actor Ben Affleck, de 51 años, fue el invitado estrella en el primer episodio de la nueva temporada del programa de entrevistas de Kevin Hart, Hart to Heart. En medio de los rumores sobre su separación con Jennifer Lopez, el reconocido actor abordó temas personales, incluida su relación amorosa. En todo momento dejó entrever que su matrimonio sigue en pie, aunque no centró la conversación específicamente en su situación actual.

Si bien el programa fue publicado el 20 de junio, no hay información sobre cuando lo grabaron. Por el momento, crecen las sospechas de la ruptura amorosa tras confirmarse que la cantante se encuentra de viaje sola con amigos. Affleck, hizo referencia a JLo en varias ocasiones durante la charla con el periodista, al destacar el impacto que la cantante genera entre los fanáticos.

Allí recordó una anécdota divertida con Lopez para ilustrar la repercusión que tiene ella en el público. “Cuando vamos a algún lugar con Jennifer, la gente se desvive por demostrarle que la ama y que ella realmente representa algo importante en sus vidas”, compartió. “Es increíble, ¿sabes a qué me refiero?”, añadió.

Crecen los rumores de separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, aunque el actor en su última entrevista no dio indicios de ruptura Backgrid/The Grosby Group

El actor rememoró un incidente en Nueva York para ilustrar la atención que genera Lopez. “Una vez, cuando atravesamos Times Square, nos bajamos del auto, íbamos a una obra de teatro, y todo se volvió una locura”, relató. “No podía creerlo. Había una señora que estaba fumando marihuana, vestida con un traje ceñido de color morado, una mujer robusta, y comenzó a correr hacia atrás filmando, diciendo ‘¡JLo!’ Como alguien que luego atrae a todos los demás. Y luego, apareció un enjambre de turistas”, continuó.

Finalmente, para terminar, Affleck agregó: “Nosotros estábamos con nuestros cinco hijos, y de pronto aparecieron cientos de personas. ¡Y todos gritaban! En ese contexto, mi hija simplemente se giró hacia mí y dijo: ‘JLo es mi madrastra’. Y yo dije, está bien, ese es un buen título para tu autobiografía“, contó entre risas.

Ben Affleck contó la admiración que tiene su hija Violet por Jennifer López Twitter / @868nathan

El actor también compartió detalles sobre las conversaciones que sostiene con Lopez respecto a la crianza de sus cinco hijos: los tres que él tuvo con Jennifer Garner y los dos hijos de López con Marc Anthony. “Me gusta más esta vida para ellos que la que yo tuve. Y ese es el equilibrio. Hablo mucho con Jennifer sobre eso”, reflexionó.

Los rumores de la separación de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los rumores comenzaron cuando el matrimonio puso a la venta su mansión en Beverly Hills y en simultáneo, Jennifer Lopez canceló su gira de verano, al justificar que necesitaba tomarse un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos. En ese entonces, la noticia que para los fanáticos terminaba de confirmar la crisis matrimonial era que tanto a ella como a él se los había visto muy serios en la fiesta de graduación de la hija mayor del Ben Affleck.

Jennifer López fue vista en un barco en la costa italiana disfrutando de unas vacaciones sin su marido Grosby Group - Mega/The Grosby Group

Sin embargo, recientemente la cantante fue vista a bordo un barco en la costa amalfitana en Italia junto a sus amigos, pero entre los presentes no estaba su marido. Esta situación no hace más que alimentar las especulaciones respecto a una ruptura. Varios medios estadounidenses, como TMZ y People, fotografiaron a la artista en una lancha. Se la veía con un look relajado y veraniego. De todas formas, las declaraciones de Affleck en la entrevista crean dudas sobre la veracidad de los rumores.

