Matt Groening niega ser “masón” y explica qué hay detrás de las certeras predicciones de Los Simpson

En el reciente D23: The Ultimate Disney Fan Event, Matt Groening, el creador de Los Simpson, abordó uno de los temas más debatidos en torno a su icónica serie animada: las sorprendentes coincidencias entre los eventos de la serie y la realidad. Durante el evento, el escritor habló sobre cómo muchas de las situaciones absurdas y cómicas de este dibujo animado terminaron convirtiéndose en una suerte de profecía, y se refirió a las especulaciones y teorías en torno a su trabajo.

Groening y las predicciones de Los Simpson

Matt Groening, conocido por su humor irónico, explicó cómo las predicciones de Los Simpson capturaron la atención del público. “Sabes, hemos hecho tantas bromas a lo largo de las muchas temporadas que, eventualmente, íbamos a acertar en algo. Siempre escribimos chistes sobre cosas que se supone que son absurdas, y resulta que así es como está el mundo en estos días. Parece que todo se está haciendo realidad”, dijo Groening durante el evento de Disney.

Esta declaración no es sorprendente dado el historial de Los Simpson en hacer profecías que, aunque en su momento parecían improbables, con el tiempo se hicieron realidad.

Entre las predicciones más notables se encuentran:

La presidencia de Donald Trump : en un episodio titulado “Bart to the Future” (2000), se mostró a Lisa Simpson como presidenta de los Estados Unidos y mencionó que su predecesor fue Donald Trump . Esta predicción se cumplió en 2016, cuando Trump fue elegido presidente.

: en un episodio titulado “Bart to the Future” (2000), se mostró a Lisa Simpson como presidenta de los Estados Unidos y mencionó que . Esta predicción se cumplió en 2016, cuando Trump fue elegido presidente. El brote de coronavirus : en un episodio llamado “Marge in Chains” (1993), la serie presentó una trama que incluyó un brote de un virus similar al coronavirus , con síntomas y una respuesta de emergencia que recuerda a la pandemia de COVID-19.

: en un episodio llamado “Marge in Chains” (1993), la serie presentó una trama que incluyó un , con síntomas y una respuesta de emergencia que recuerda a la pandemia de COVID-19. El avance de la tecnología: Los Simpson también presentaron tecnologías que más tarde se hicieron realidad, como los relojes inteligentes y las videollamadas, mostrando una vanguardista visión del futuro.

La respuesta de Groening a las especulaciones

Durante su intervención en el evento, Groening abordó las diversas teorías que circulan sobre la serie y aclaró que nada fue intencional. “Dejen de escribir cosas malas sobre mí en Twitter, ¿de acuerdo? No soy comunista, no soy apátrida, no soy masón, ni nada de eso. Todo es pura diversión, amigos”, aclaró.

Este comentario fue una respuesta a las especulaciones y teorías de conspiración que surgieron alrededor de Los Simpson y que, en muchas ocasiones, fueron tendencia en X, ex Twitter.

Groening enfatizó en que, a pesar de las coincidencias sorprendentes, el propósito de la serie siempre ha sido el humor y la sátira, y no la predicción del futuro.

El evento ‘D23: The Ultimate Disney Fan Event’

El D23: The Ultimate Disney Fan Event es una celebración anual organizada por The Walt Disney Company que reúne a fanáticos de todas las franquicias de Disney. Este año, tuvo lugar en Anaheim, California, del 9 al 11 de agosto. El evento incluyó paneles con creadores y estrellas de diversos proyectos, y ofreció una visión exclusiva de lo que está por venir en el mundo del entretenimiento.

La presencia de Matt Groening en el evento fue un gran atractivo, dado el impacto cultural de Los Simpson y el interés continuo en sus presagios y humor único.

