Niño Prodigio rompió en llanto en Top Chef VIP después de discutir con otro participante: “Me quiero ir”

El popular reality show Top Chef VIP se ha convertido en un espectáculo repleto de emoción, tensión y momentos inolvidables. En esta tercera temporada, los espectadores han sido testigos de intensas competencias culinarias, pero también de los problemas de vinculación entre los propios participantes. En un episodio reciente, el reconocido astrólogo Víctor Florencio, conocido como el Niño Prodigio, rompió en llanto tras una discusión con otro concursante.

Esta semana no solo estuvo marcada por las eliminaciones de Alejandro López y de Diana Reyes, sino también por las relaciones entre los famosos, que comienzan a dejar en evidencia sus diferencias tras cuatro semanas de programa. Entre ellos se destaca el Niño Prodigio, dueño de una personalidad que no pasa desapercibida y que provoca varios roces.

Diana Reyes se convirtió en la sexta eliminada de Top Chef VIP 3 Foto Instagram @telemundo

Diferencias entre Niño Prodigio y Rosie Rivera

Como es habitual, después de cada desafío culinario, los participantes se reúnen en un living para descansar y conversar. Estos momentos de convivencia, lejos de la presión de la cocina, suelen ser relajantes, aunque también pueden convertirse en un caldo de cultivo para tensiones y malentendidos. En una de estas charlas, hubo una frase que molestó profundamente a Rosie Rivera, una de las participantes del programa. “Se hizo un comentario muy feo, no voy a decir quién o cómo. No era hacia mí, pero me dolió”, expresó delante de los jueces.

El Niño Prodigio integra la lista de famosos que compiten por el premio de 200.000 dólares en la tercera temporada de Top Chef VIP Foto Telemundo

Aunque no señaló a nadie directamente, las cámaras captaron la reacción del astrólogo, que se mostró preocupado al percibir que el comentario se dirigía a él. “Si esto se va a volver tóxico, entrego mis cuchillos”, agregó el famoso.

La discusión del Niño Prodigio con Pancho Uresti

El origen del conflicto se remonta a un comentario en tono de humor que Víctor Florencio hizo hacia Pancho Uresti, otro participante del show. “¡Anda a hacerte una cirugía porque estás gordo!”, fue la frase del astrólogo hacia el artista musical. Esto generó un ambiente de incomodidad y molestia entre los otros concursantes.

“Creo que Rosie malinterpretó algo que es un juego que yo hago con Pancho”, explicó Niño Prodigio en declaraciones a Telemundo. Sin embargo, la situación ya había escalado y el astrólogo no pudo evitar sentirse abrumado por la tensión del momento.

En un intento por aclarar la situación, el oriundo de República Dominicana se acercó a Rivera para expresarle su arrepentimiento. “Me quiero ir para mi casa, yo voy a dejar el show”, aseguró en un primer momento, visiblemente conmovido. La famosa le respondió que ese no era el propósito y trató de consolarlo. A pesar de sus esfuerzos, Niño Prodigio no pudo evitar romper en llanto y mostró una vulnerabilidad que pocos habían visto antes.

Sus compañeros, espectadores de la situación, se mostraron confundidos por lo que sucedía. Por su parte, Pancho Uresti cuestionó la sinceridad del famoso astrólogo. “Más falso que un billete de dos dólares”, arremetió.

El incidente subraya la convivencia, uno de los aspectos más desafiantes de Top Chef VIP. Más allá de las habilidades culinarias, los participantes deben aprender a vivir y trabajar juntos en un ambiente de alta presión camino al gran premio de los 200 mil dólares.

¿Quiénes quedan en Top Chef VIP 3?

Alicia Machado: reconocida actriz y conductora venezolana, fue la primera ganadora de La Casa de los Famosos.

Carolina Tejera: actriz venezolana con una sólida trayectoria en telenovelas de renombre, tanto en su Venezuela natal, como en México y Estados Unidos

David Salomón: diseñador mexicano reconocido por su talento en la moda. Ha vestido a grandes personalidades como Kate Walsh, Eva Longoria, Lucero y Roselyn Sánchez.

Niño Prodigio: psíquico y astrólogo dominicano. Su nombre real es Víctor Florencio y es famoso por sus predicciones sobre el futuro en prensa y televisión.

Gary Centeno: actor costarricense con experiencia en diversas producciones y realities.

Jason Romo: actor mexicano conocido por su papel en El señor de los cielos.

José María Galeano: galán español con una exitosa carrera en la actuación. Ha participado en numerosas producciones incluyendo La Doña (2016) y José José, el príncipe de la canción (2018), entre otras.

José Luis “El Puma” Rodríguez: cantante venezolano de renombre internacional con más de cuatro décadas en la música.

Natalia Juárez: actriz y creadora de contenido mexicana con millones de seguidores en las redes.

Pancho Uresti: cantante de música regional mexicana.

Patricia Navidad: cantante y actriz mexicana. También obtuvo en el segundo lugar de la penúltima edición de La Casa de los Famosos.

Polo Morín: reconocido actor mexicano, apasionado por la gastronomía.

Rosie Rivera: personalidad televisiva y cantante.

