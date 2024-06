Nueva polémica por La casa de los famosos: Aleska Génesis habría cobrado más dinero que Maripily Rivera

Escuchar

A dos semanas de culminar la histórica cuarta temporada de La casa de los famosos, se empezaron a conocer intimidades y detalles que los participantes vivieron durante casi 120 días de convivencia en el reality show de Telemundo.

La participante más reciente en hablar fue Aleska Génesis. La venezolana, que quedó a solo un paso de la gran final, habló, en diversas entrevistas, sobre su nueva relación con el también exparticipante Clovis Nienow, sobre sus planes tras finalizar el programa y sobre el dinero que ganó durante su estadía.

En una entrevista en el programa radial de Enrique Santos, la expareja del reguetonero puertorriqueño Nicky Jam fue abordada sobre su sueldo semanal. “Obviamente, nosotros firmamos un acuerdo de confidencialidad donde no podemos decir exactamente lo que ganamos”.

Aleska Génesis fue una de las participantes más competitivas de La casa de los famosos

Sin mediar palabras, el locutor le preguntó de manera directa, “¿Cuánto ganaste?”. “Entre $15,000 a $20,000 por semana”, respondió Génesis. Con su respuesta, todo pareciera indicar que la venezolana cobró semanalmente más dinero que la modelo boricua, Maripily Rivera, ganadora de la última edición.

El pedido de Aleska Génesis a la producción de La casa de los famosos

En una pasada entrevista entre la “Huracán boricua” y el locutor Jorge Pabón “Molusco”, Rivera comentó que “para estar ahí (en la casa) pedí lo que yo valgo porque yo iba a dejar muchas cosas de negocios, de presentaciones mías”.

“Yo no soy de $7,000, ni de $10,000. Yo estaba ahí por más”, agregó entre risas, antes de revelar que cobraba $15,000 semanales. “Te estoy diciendo un más o menos”. Ante esto, tras el paso de la empresaria de 46 años por la cuarta temporada, Rivera se llevó a casa casi $500,000.

Al conocer la cantidad que Rivera supuestamente ganó, Génesis comentó que los participantes no debían hablar de dicho acuerdo. “Yo no sé si ella (Maripily) realmente podía decir la cantidad exacta, pero realmente a nosotros sí nos pagaron super bien en todo ese tiempo que estuvimos dentro de la casa. Prácticamente, tú dejas tu vida por entregarte a eso y son cuatro meses donde tú paralizas tu vida en todo”.

Al conocer la cantidad del presunto sueldo de la modelo venezolana, Santos hizo cálculos para conocer el dinero que se habría ganado, y fluctúa entre $300,000 y $400,000.

Luego de la coronación de Maripily Rivera como la campeona de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Telemundo prepara una edición All Stars Imagen Instagram @jimenagallegotv

“Algo así”, confirmó Aleska. “Y además no me gané el maletín, pero yo siento que gané mucho más que el maletín. Yo siento que mi propósito allá adentro y mi exposición, el que me hayan conocido y que ya no me vean como que la ex de tal persona o la ex de Nicky… No me cansa, pero ya llega un momento donde no quiero que me conozcan como la ex de alguien, sino que me conozcan por quién soy yo realmente”, concluyó diciendo Génisis.

Otro de los sueldos que salió a relucir fue el del cantante mexicano, Lupillo Rivera. Según reveló el periódico La Nación, el “Toro del Corrido”, quien quedó como tercer finalista, pudo haber ganado semanalmente unos $50,000.

De lo poco que se conoce de los acuerdos de los famosos antes de entrar a la casa, se dice que el pago semanal va acorde a la fama de cada participante.

