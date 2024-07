Quién ganó Top Chef Vip 3 este lunes 29 de julio de 2024

Escuchar

Top Chef VIP 3 llegó a su final este lunes por la noche, cuando cuatro famosos se enfrentaron no solo por el título de campeón, sino también por el gran premio de 200 mil dólares. La gran ganadora de la tercera temporada de este reality de Telemundo, que puso a prueba durante semanas las habilidades culinarias de los concursantes, fue la actriz y cantante mexicana Patricia “Paty” Navidad, que se impuso frente a El Niño Prodigio, José María Galeano y David Salomón.

Antes de definición, había adelantado qué pensaba hacer en caso de conseguir la recompensa económica. “No sé si me alcanzara para poner un negocio, un restaurante, aunque sea chiquito… pero definitivamente sí sería un atractivo muy importante para empezar a formar de raíz algo así, me encantaría, también es otra de mis pasiones”, expresó en diálogo con Us Weekly.

Paty Navidad, la gran ganadora de Top Chef Vip 3 Instagram @telemundo

Noticia en desarrollo.

