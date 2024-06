Quién se fue de Top Chef VIP este jueves 20 de junio: el ingrediente estrella “mal utilizado” y el enojo del jurado

Escuchar

La tercera temporada de Top Chef VIP ha sido una verdadera montaña rusa de emociones, desafíos y sorpresas desde su estreno el pasado 21 de mayo. Este popular reality show culinario, transmitido por Telemundo, ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos con cada nuevo episodio. El jueves 20 de junio, la competición tuvo una sorpresiva eliminación que dejó a todos atónitos: José Luis Rodríguez “El Puma” se convirtió en el octavo famoso en abandonar las cocinas por decisión del jurado.

En cada episodio, los participantes se enfrentan a retos gastronómicos propuestos por un panel de jueces expertos, en su lucha por el gran premio de 200 mil dólares. Aquellos que no logran sobresalir y ganar inmunidad deben enfrentarse en una instancia final que decide su permanencia en el programa. Este jueves, el reto levantó la vara con un difícil ingrediente que pondría a prueba la versatilidad y el ingenio de los famosos: champiñones.

El Puma Rodríguez es el octavo eliminado de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

El plato que eliminó al Puma Rodríguez de Top Chef VIP

El cantante venezolano, más conocido como el Puma, quien había sido uno de los participantes favoritos, no solo por su personalidad amable y rápida adaptación a un amplio elenco que inició con 20 famosos, sino también por su capacidad de entregar platos bien elogiados, se encontró en una situación complicada. En esta oportunidad, los champiñones, ingrediente estrella de la gala de eliminación, le jugaron una mala pasada.

Al momento de llevar su plato ante los jueces, el cantante lo presentó con el nombre de “What’s hongo?”. Su receta consistía en una salsa de hongos, crema de coco y un toque de picante, acompañada de camarones y “un pescadito que se metió por ahí”, según explicó. Sin embargo, las expresiones serias de los jueces al probar su preparación no pasaron desapercibidas.

El Puma no pudo con el desafío del hongo y quedó eliminado de Top Chef VIP Foto Instagram @telemundo

La chef Belén Alonso comentó: “El camarón tiene buena cocción, el pez que ‘entró nadando’ no lo he visto todavía, y simplemente los hongos, si los hubieras salteado un poco más, se elevaría muchísimo el sabor”. Por su parte, Antonio de Livier agregó: “Creo que el gusto del hongo no fue tu fuerte aquí. El sabor del caldo está muy bueno, pero lamentablemente el uso del hongo no fue el mejor”.

Finalmente, en un mano a mano con Alicia Machado, con quien tuvo una fuerte discusión durante la semana, la decisión de los jueces fue convertir al Puma Rodríguez en el octavo eliminado. Su salida no solo sorprendió a los espectadores, sino también a sus compañeros. La presentadora, Carmen Villalobos, cerró la noche cargada de tensión con la emblemática frase: “Es momento que tomes tus cuchillos y abandones las cocinas de Top Chef VIP para siempre”.

La tercera temporada de Top Chef VIP ha sido especialmente dura para los concursantes. Desde el comienzo, la competencia ha estado llena de momentos intensos, que incluye la salida temprana de Mark Tacher. Cada semana, los desafíos se vuelven más difíciles y la presión aumenta, lo que lleva a los participantes al límite de sus habilidades culinarias.

La lista completa de eliminados de Top Chef VIP

Mark Tacher - Baja voluntaria (viernes 24 de mayo)

Daniela Castro - Por decisión del jurado (lunes 27 de mayo)

Mariana Botas - Por decisión del jurado (jueves 30 de mayo)

Ivanna Jiménez - Por decisión del jurado (lunes 3 de junio)

Danka Castro - Por decisión del jurado (jueves 6 de junio)

Alejandro López - Por decisión del jurado (lunes 10 de junio)

Diana Reyes - Por decisión del jurado (jueves 13 de junio)

Natalia Juárez - Por decisión del jurado (lunes 17 de junio)

José Luis Rodríguez “El Puma” - Por decisión del jurado (jueves 20 de junio)

¿Dónde ver Top Chef VIP 3?

Transmisión en vivo por Telemundo: el canal transmitirá Top Chef VIP 3 en vivo, donde se podrá seguir de cerca la competencia y descubrir quién ganará el título de mejor chef VIP.

App de Telemundo: si se prefiere ver los episodios en cualquier momento y lugar, la app oficial, disponible en Google Play Store y en Apple Store, permitirá seguir los episodios en vivo o ponerse al día con los capítulos anteriores.

Telemundo.com: también se puede acceder a los episodios a través del sitio web de Telemundo.

Peacock: si se cuenta con una suscripción del servicio de streaming, también se tendrá acceso a los episodios de Top Chef VIP 3.

Además, el reality cargará todas las novedades en su página web TopChefVIP.com y el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento, donde se puede acceder al contenido exclusivo de la competencia, como entrevistas con los participantes, detrás de cámaras y mucho más. También competirán información a través de las redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok y X por medio de la cuenta @TLMNDRealities.

LA NACION