Robin Wright, sobre Tom Hanks y Forrest Gump: “Aunque hayan pasado 30 años, seguimos hablando en clave”

Tres décadas después de interpretar a Jenny y Forrest, Robin Wright y Tom Hanks volvieron a compartir una película bajo la dirección de Robert Zemeckis. El reencuentro ocurrió en “Here”, estrenada en 2024, una historia sobre el paso del tiempo que volvió a reunir a parte del equipo de la icónica película Forrest Gump. “Aunque hayan pasado 30 años, seguimos hablando en clave”, declaró la actriz.

Tom Hanks y Robin Wright: una amistad fuera del cine

En una entrevista conjunta con Radio Times, los actores hablaron de la familiaridad que encontraron al trabajar a través. Wright contó que había disfrutado su experiencia en Forrest Gump y describió una manera compartida de entender el cine con Hanks y Zemeckis. Hanks, por su parte, dijo que mantenía contacto habitual con su compañera.

Forrest Gumps | Escena 'El regreso de Jenny' - Fuente: Youtube

Hanks explicó que él y Wright se buscaban para conversar sobre sus vidas y que seguían siendo amigos.

Forrest Gump se estrenó en 1994. Wright encarnó a Jenny, amiga de la infancia del protagonista, interpretado por Hanks. La relación entre ambos personajes atraviesa la película dirigida por Zemeckis, con guion de Eric Roth.

Wright también destacó la facilidad con la que trabajaban juntos. “Here” reunió nuevamente a los dos actores con el director y el guionista. La película adapta una novela gráfica de Richard McGuire y cuenta historias de distintas generaciones vinculadas a un mismo lugar. Wright y Hanks interpretan a Margaret y Richard a lo largo de diferentes etapas de sus vidas.

Tom Hanks y Robin Wright, jóvenes otra vez, en Here SONY PICTURES

La reunión permitió a los actores retomar una colaboración conocida para contar una historia distinta. El vínculo de los intérpretes aporta un contexto al rodaje; la película, mientras tanto, sigue a una familia a través del tiempo sin ser una continuación de Forrest Gump.

La producción también usó herramientas digitales para representar a los personajes a distintas edades. Esa decisión formal acompaña la estructura del relato: el paso de los años se observa a través de un espacio y de las personas que lo habitan.

Los actores se reunieron con Robert Zemeckis para Here, estrenada en 2024; Wright y Hanks hablaron del vínculo que mantuvieron desde la película de 1994 SONY PICTURES

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