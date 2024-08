Ryan Gosling y Eva Mendes, juntos en París 2024: la curiosa estrategia para resguardar la imagen de sus hijas

Escuchar

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo han atraído a atletas de élite y aficionados apasionados, sino que también se han convertido en un imán para las estrellas de Hollywood. Entre los rostros famosos que iluminaron la Ciudad de la Luz, la presencia de Ryan Gosling y Eva Mendes causó un revuelo particular, no solo por la rareza de mostrarse juntos, algo que no acostumbran, sino por la ingeniosa manera en que protegieron a la identidad de sus hijas de los flashes de los fotógrafos presentes.

Una aparición inesperada en los JJ. OO. París 2024

Ryan Gosling y Eva Mendes fueron vistos el pasado domingo, 4 de agosto, al disfrutar de las competencias olímpicas en París. Según informó ABC News, la pareja asistió a las pruebas de doma ecuestre y gimnasia, lo que dejó a muchos espectadores sorprendidos con su presencia. Su salida pública en el Palacio de Versalles para ver el Gran Premio individual de doma estilo libre y en el Estadio Bercy para la final femenina de barras asimétricas generó un gran revuelo entre los fans y los paparazzi.

La pareja hollywoodense, conocida por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida familiar, decidió hacer una excepción y disfrutar en familia de estos eventos olímpicos. Gosling lució un look casual con una camisa a cuadros rojos y una gorra verde olímpica, que complementó su atuendo con gafas de sol. Por su parte, Mendes optó por un elegante vestido negro que combinó con accesorios como gafas de sol blancas y un sombrero de rafia.

Eva Mendes junto a su hija Esmeralda, de 9 años, en París 2024 Captura de pantalla TikTok @dathhh12

Lo que realmente captó la atención de todos fue la astuta estrategia que emplearon para proteger la identidad de sus hijas, Esmeralda de 9 años y Amada de 8, al salir del evento. En un despliegue de ingenio parental, la pareja utilizó elementos cotidianos para crear un escudo improvisado contra los flashes de los paparazzi y los teléfonos móviles de los fans.

En los diversos videos publicados en redes sociales, se pudo ver a Eva Mendes, quien llevaba de la mano a su hija mayor, emplear su abanico, inicialmente usado para combatir el calor parisino, como una pantalla protectora, que ocultó hábilmente el rostro de la pequeña. Mientras tanto, Ryan Gosling, quien cargó a su otra hija en brazos, la guio gentilmente para que escondiera su rostro en su hombro, lo que creó así una barrera contra las miradas curiosas y las cámaras.

Ryan Gosling a la salida del Estadio Bercy junto a su hija Amada, de 8 años Captura de pantalla TikTok @dathhh12

Esta táctica, tan simple como efectiva, permitió a la familia, quien iba custodiada por un equipo de seguridad, navegar por la multitud de admiradores y fotógrafos sin exponer los rostros de las niñas. Aunque en un momento la curiosidad natural infantil llevó a la más pequeña a levantar la mirada, que con un gesto sutil de su padre fue suficiente para que volviera a su posición inicial y no exponer su identidad.

La aparición de Ryan Gosling y Eva Mendes en los Juegos Olímpicos de París 2024 marca una rareza en su comportamiento público. La pareja, que comenzó su relación en 2011 durante el rodaje de Cruce de caminos, ha mantenido consistentemente un velo de privacidad sobre su vida familiar.

Celebridades en París 2024

La presencia de figuras como Lady Gaga, quien además participó en la ceremonia inaugural, Ariana Grande, Nick Jonas y John Legend, quienes no quisieron perderse las habilidades de Simone Biles en gimnasia, ha añadido un brillo extra a los ya resplandecientes juegos. El mundo del tenis también atrajo a celebridades como John Travolta, quien presenció la victoria histórica de Novak Djokovic sobre el joven prodigio Carlos Alcaraz en la final individual masculina.

