Un actor de Piratas del Caribe murió en Hawái tras ser atacado por un tiburón: esto es lo que se sabe

Un tiburón atacó y mató al actor, guardavidas y surfista profesional Tamayo Perry, que tuvo un papel en la cuarta película de la saga Piratas del Caribe. El trágico episodio ocurrió el pasado domingo en la isla Oahu de Hawái, Estados Unidos. Las autoridades locales lanzaron una alerta de tiburón en la zona del incidente.

Las primeras versiones indican que Tamayo Perry se encontraba en la costa norte de la isla de Oahu, en Hawái, cuando lo atacó un tiburón. El hombre de 49 años, que trabajaba como socorrista, estaba practicando surf durante un momento de descanso cuando sucedió el desafortunado encuentro con el animal.

Tamayo Perry fue un surfista destacado de Hawái, además de un actor con participaciones en películas como Piratas del Caribe User - https://www.instagram.com/oahusurfingexperience/

Un grupo de surfistas que pasaba por la playa de Mālaekahana, al norte de la isla, divisó el cuerpo en el agua y llamó a las autoridades poco antes de las 13. Los paramédicos sacaron a Perry del mar y lo declararon muerto en ese mismo momento. El medio Stab Mag informó que la víctima fue desmembrada por el tiburón, que le arrancó un brazo y una pierna.

Por su parte, el alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, le comentó a los medios de comunicación: “Solo quiero decir que esta es una pérdida trágica. Los entrenadores me comentaron esta mañana que era un surfista legendario y respetado. Creció aquí y se convirtió en un gran miembro de nuestro equipo de seguridad oceánica”.

En tanto, el jefe interino del Departamento de Seguridad de Honolulu, Kurt Lager, confirmó durante una rueda de prensa: “Era uno de los nuestros, un salvavidas querido por todos, muy conocido en la costa norte. Tenía una personalidad contagiosa y mucha gente lo amaba, así como él quería a todos los demás”.

Tamayo Perry murió luego de ser atacado por un tiburón en Hawái; tenía 49 años User - https://www.instagram.com/oahusurfingexperience/

Surfista y actor: quién era Tamayo Perry

Tamayo Perry nació en 1975 y creció en East Side de Oahu. Según cuenta su biografía en la Enciclopedia del surfing, practicó la disciplina por más de 15 años y se convirtió en un maestro del deporte en la escuela que fundó junto a su esposa, Emilia Perry, llamada Oahu Surfing Experience. En 2016, se sumó a Seguridad Oceánica como salvavidas en North Shore.

La página lo describe como “un especialista en pipelines (las olas tubo) de la costa norte de Oahu”. Además, destacan que la revista Surfing en 2002 lo nombró como uno de los deportistas destacados de ese año en la disciplina. Según cuentan, en sus comienzos pedía prestadas tablas de surf porque no tenía patrocinadores.

Tamayo Perry tenía 49 años y daba clases de surf en Hawái, además de ser actor y guardavidas User - https://www.instagram.com/oahusurfingexperience/

En 1999, ganó la prestigiosa prueba de surf conocida como Pipeline Master, que se lleva a cabo todos los años en su isla natal. La biografía recupera una frase de Perry sobre ese momento: “Esto me permitió un lugar en el evento principal donde pude derrotar al contendiente al título mundial número uno, mostrando mis habilidades en algunas de las condiciones de olas más grandes y crudas que la competencia jamás haya visto”.

Además de sus habilidades deportivas, Perry apareció en varias películas y programas de televisión. En su ficha del portal IMDB se destaca la participación en los largometrajes Blue Crush (Olas Salvajes) de 2002 y Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas) de 2011. También estuvo en episodios de las series Lost y Hawaii Five-0, además de comerciales de Nissan Xterra y de Coca-Cola.

