Will Smith reveló en qué estrella latina, vinculada a Chayanne, se inspiró para empezar a publicar videos en sus redes sociales

Durante una visita a Miami, el famoso actor estadounidense Will Smith reveló que se inspiró en una actriz, cantante y modelo venezolana para adentrarse en el mundo de las redes sociales, el cual hoy domina a la perfección. El ganador del Oscar eligió el talento de Lele Pons durante la premier de su película Bad Boys: Ride or Die, al enfatizar su habilidad para crear contenido cautivador en breves videos de tan solo 16 segundos.

La influencer, actual esposa del cantante urbano Guaynaa, fue invitada especialmente al estreno del film y se convirtió en una de las primeras en disfrutar la película junto al elenco. “Tú fuiste una de las primeras personas a quien yo estudié cuando quise empezar mis redes sociales. Yo decía: ella es magia. Y cómo haces el principio, medio y final en 16 segundos. Me parece espectacular”, le dijo.

Ante los elogios de Smith, Lele Pons expresó su asombro y gratitud. A su vez, aprovechó el instante para decir que la admiración era mutua. La joven replicó el momento en sus redes sociales y escribió: “Once años haciendo videos gracias a Vine y nunca pensé que le enseñaría algo o inspiraría a alguien como él para crear contenido en redes sociales. Todavía estoy en shock por sus palabras”.

Will Smith elogió a Lele Pons por sus habilidades como influencer La Nacion

A su mensaje le agregó: “¡Estoy muy agradecida de haber sido reconocida por una leyenda como Will! ¡Nunca te rindas y sigue haciendo lo que amas, porque nunca sabes quién te podría estar viendo!”. El video rápidamente se volvió viral y obtuvo más de 500 mil Me gusta. Entre los comentarios, Lele recibió felicitaciones de personalidades como Ricardo Montaner, entre muchos otros artistas.

El mensaje de Will Smith antes del estreno de Bad Boys

El intérprete de la saga subió una vieja foto a su cuenta de Instagram en la que se encuentra junto a su coprotagonista de Bad Boys, Martin Lawrence. Ambos se ven muy jóvenes y en una pose muy similar a la del afiche de cine. Para acompañar la imagen, escribió: “Este mes marca el trigésimo aniversario del inicio de la filmación de la primera Bad Boys. ¡Demonios! Tenía 25 años, Marty tenía 29. Solo éramos dos chicos que tuvimos suerte y pudimos vivir nuestro sueño en el primer intento”.

Más adelante, el actor contó de qué manera llegó a ser candidato para quedarse con ese papel y explicó: “Martin Lawrence fue el primer seleccionado, y fue su hermana, Rae, quien lo convenció para que me persuadiera de obtener el rol de Mike Lowrey. Nos fuimos a comer, Martin me presentó la idea y me enganchó”. El actor sumó que le había preguntado a Lawrence sobre el guion y este le admitió que todavía no estaba listo. “Tendrás que confiar en mí y meterte en esto”, le respondió.

Las palabras de Will Smith antes del lanzamiento de Bad Boys Instagram @WillSmith

Según relató Smith, en vez de hacerle caso a las reglas de la razón, prefirió seguir su instinto: “Ustedes me conocen, saben que no me gusta andar a ciegas de esa forma. Pero esa era mi oportunidad de trabajar junto a un genio de la comedia como él. Entonces dije: ‘Listo, cuenten conmigo’. Y el resto es historia. Gracias por reclutarme, Martín. ¿Para cuándo la quinta parte?”, cerró.

