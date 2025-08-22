FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, según fuente de AP

WASHINGTON (AP) — El FBI registraba la casa de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno del presidente Donald Trump, en Maine como parte de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados, dijo el viernes una persona familiarizada con el asunto.

La persona no estaba autorizada a discutir la investigación en público y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

Los mensajes a un portavoz de Bolton y a la Casa Blanca no obtuvieron respuesta. Un abogado que ha representado a Bolton en el pasado no hizo declaraciones el viernes.

Bolton fue el tercer asesor de Seguridad Nacional de Trump durante 17 meses y se enfrentó al mandatario republicano por Irán, Afganistán y Corea del Norte. La primera presidencia de Trump intentó sin éxito bloquear la publicación de un libro de Bolton que, según decía, contenía información clasificada.

En su primer día de vuelta en la Casa Blanca en enero, Trump revocó las autorizaciones de seguridad de más de cuatro docenas de exfuncionarios de inteligencia, incluido Bolton. Además, es uno de los tres exfuncionarios de Trump cuyas medidas de seguridad fueron canceladas por el presidente a principios de año.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.