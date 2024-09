Festejó su cumpleaños número 100 y compartió su secreto para vivir más tiempo: “Siempre me lo preguntan”

Richard Fida, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, cumplió 100 años días atrás en el condado Montgomery, en Pensilvania. Sus familiares y amigos lo homenajearon con una fiesta sorpresa en el Centro de Actividades para Adultos Mayores de esa ciudad, donde Richard bailó, sopló las velitas y hasta recibió una distinción. Pero eso no fue todo. Además, el cumpleañero reveló su secreto para vivir tantos años como él.

Condecoración militar y retiro laboral a los 91 años

La vida de Richard Fida estuvo marcada por el servicio y el esfuerzo. Durante la Segunda Guerra Mundial, formó parte de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, donde luchó junto a los Marines Negros. Por su valentía y sacrificio en combate, recibió el Corazón Púrpura, una condecoración militar otorgada a quienes resultan heridos en acción.

Tras su retiro del servicio militar en 1946, continuó con una vida laboral activa. Trabajó primero para el ferrocarril de Pensilvania y, más tarde, desempeñó un rol poco común: fue maquillador a tiempo parcial en Macy’s, una de las tiendas departamentales más reconocidas de Estados Unidos. Trabajó hasta los 91 años, cuando finalmente decidió retirarse y descansar.

Una fiesta sorpresa para su cumpleaños 100

Cien años no se cumplen todos los días. Por ello, los familiares y amigos de Richard quisieron hacer un festejo especial y lo sorprendieron con una fiesta en su honor. La celebración tuvo como temática “La vieja Nueva York”. Hubo un menú de comida italiana, con lasagnas, y un cantante que interpretó en vivo grandes éxitos de Frank Sinatra. Todo fue organizado con el apoyo de la fundación Twilight Wish, una institución sin fines de lucro que se dedica a cumplir deseos de adultos mayores.

Richard Fida cumplió 100 años y los celebró con una fiesta temática de Nueva York Facebook: Twilight Wish Foundation

A pesar de su avanzada edad, Fida entró a la fiesta bailando al ritmo de las canciones que interpretaba el imitador de Sinatra. “Es una gran sorpresa porque mi esposa me dijo que no se sentía bien, pero me estaba engañando”, comentó en declaraciones a NBC Filadelfia, enfundado en un traje con saco borravino y con un bonete de cumpleaños dorado.

Su mujer, Carli, destacó: “Esto ocurre una vez en la vida y pensé que debía ser realmente celebrado; ha hecho mucho por este lugar y es una gran persona”. Por su parte, el director ejecutivo de Twilight Wish, Peter Stinson, consideró que el evento fue “una gran oportunidad para celebrar una vida maravillosa”.

El secreto de la longevidad: “Siempre me lo preguntan”.

En el festejo, Richard bailó, cantó, disfrutó con sus amigos y, antes de soplar las velitas, también recibió una distinción de la Fundación Twilight Wish. Cuando le preguntaron cuál había sido su secreto para vivir tantos años, Fida dio una respuesta simple: “Siempre me preguntan: ‘¿A qué atribuyes tu longevidad?’, a ser amable con la gente. Creo que el Señor me guio por este camino porque siempre fui amable con la gente”.

Richard Fida cumplió 100 años y recibió una distinción de la Fundación Twilight Facebook: Twilight Wish Foundation

“No puedo creer que hayan hecho esto por mí, espero vivir 100 años más para volver a hacerlo”, bromeó Fida, en una muestra de su espíritu positivo y sentido del humor.

LA NACION