Festival de cine francés reúne en Los Ángeles a aspirantes al Óscar internacional

Cinco de las producciones que buscan una nominación al Óscar para mejor película internacional aterrizan en el Festival de Cine Francés de Estados Unidos que arranca este martes en Los Ángeles.

La fiesta estadounidense del cine francófono, que celebra su 30º aniversario en Hollywood, trae en su programación la candidata francesa "Minotaur", del director ruso en el exilio Andrey Zvyagintsev, así como otras cuatro películas coproducidas por Francia.

Forman parte de la exhibición "Fjord", la apuesta de Rumania protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve; "Cobarde", la belga sobre la Primera Guerra Mundial dirigida por Lukas Dhont; la candidata de Japón "Soudain", dirigida por Ryusuke Hamaguchi, y "La más dulce", que representará a Marruecos.

"La programación de este año cuenta una historia", dijo a AFP Anouchka van Riel, subdirectora del festival, también conocido como TAFFF.

"Cineastas de diversos lugares eligen a Francia como el lugar en donde realizar su trabajo", agregó.

TAFFF abrirá este martes con el estreno de "In Waves", la cinta animada de Phuong Mai Nguyen y ambientada en el mundo del surf de California que llegará a Netflix.

Otro debut de la semana es el de la épica "De Gaulle", la producción en dos partes del director Antonin Baudry que narra los desafíos político, militar y personal del general francés durante la Segunda Guerra Mundial.

"Este es un ejemplo casi único de un funcionario público muy leal que se rebeló contra su propio gobierno porque éste era inmoral", dijo a AFP Baudry, quien también coescribió el guion.

"Lo consideraban un tonto. Ahora todos piensan que fue sabio, pero pocas personas saben realmente lo que eso le costó a él y a quienes lo siguieron", agregó.

El director apuntó que aunque la historia podría funcionar en cualquier momento, en la actualidad "resulta reconfortante ver cómo un hombre solitario inspiró a la gente a tener esperanza antes de que tuvieran razones para ello".

- "El poder del arte" -

La Academia revela la lista de títulos preseleccionados al Óscar a mejor película internacional en diciembre, y el TAFFF, celebrado tradicionalmente un mes antes, ha buscado posicionarse como una plataforma para lanzar a los contendores de habla francesa.

Protagonizado por Emmanuel Macchia y Valentin Campagne, ganadores conjuntos del premio a mejor actor en Cannes, el drama bélico "Cobarde" llega a la muestra tras su exitoso paso por el circuito de festivales.

Lukas Dhont, quien también coescribió el guion, se inspiró en fotos de soldados en las trincheras de la Primera Guerra Mundial que se dedicaron al teatro en medio de la guerra.

"Para mí esa idea de la creación en medio de tanta destrucción fue algo tan esperanzador e inspirador", dijo Dhont a AFP.

"El hecho de que estos hombres, traumatizados (...) se estuvieran liberando del arquetipo del soldado y, ya sabes, interpretaran papeles de mujeres, bailaran en un escenario, hicieran música", agregó.

Dhont sostuvo que su película es sobre "el poder de las artes", sobre la posibilidad de "escapar a través de la imaginación", por lo que percibe como un espacio ideal los festivales de cine, "que ven al arte como un acto de resistencia contra la violencia del mundo".

En el género no ficción, el TAFFF también presentará "Inside Gaza", documental que sigue el trabajo de un equipo de periodistas de AFP atrapado en el territorio palestino durante los primeros meses de la ofensiva israelí tras el ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.

El TAFFF concluye el 8 de noviembre.