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Ficha técnica del tercer partido de las finales de la NBA

A continuación la ficha técnica del tercer partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, disputado la noche

Ficha técnica del tercer partido de las finales de la NBA
Ficha técnica del tercer partido de las finales de la NBAShutterstock

A continuación la ficha técnica del tercer partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, disputado la noche del lunes en Nueva York

New York Knicks - San Antonio Spurs - 111-115

Cancha: Madison Square Garden (19.812 aficionados)

Parciales: 22-33, 42-24, 27-35, 20-23

Knicks: Jalen Brunson (32 puntos), Josh Hart (16), Mikal Bridges (dos), OG Anunoby (28), Karl-Anthony Towns (11). Después ingresaron Mitchell Robinson (cinco), Landry Shamet (tres), José Alvarado (cuatro), Jordan Clarkson (10)

Spurs: De'Aaron Fox (12 puntos), Stephon Castle (23), Devin Vassell (11), Julian Champagnie (12), Victor Wembanyama (32). Después ingresaron Dylan Harper (13), Keldon Johnson (siete), Luke Kornet (dos), Carter Bryant (tres)

AFP
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