A continuación la ficha técnica del tercer partido de las Finales de la NBA de 2026, entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs, disputado la noche del lunes en Nueva York

New York Knicks - San Antonio Spurs - 111-115

Cancha: Madison Square Garden (19.812 aficionados)

Parciales: 22-33, 42-24, 27-35, 20-23

Knicks: Jalen Brunson (32 puntos), Josh Hart (16), Mikal Bridges (dos), OG Anunoby (28), Karl-Anthony Towns (11). Después ingresaron Mitchell Robinson (cinco), Landry Shamet (tres), José Alvarado (cuatro), Jordan Clarkson (10)

Spurs: De'Aaron Fox (12 puntos), Stephon Castle (23), Devin Vassell (11), Julian Champagnie (12), Victor Wembanyama (32). Después ingresaron Dylan Harper (13), Keldon Johnson (siete), Luke Kornet (dos), Carter Bryant (tres)