Fiscal de California abre investigación a Grok por caso de imágenes de carácter sexual

El fiscal general de California anunció el miércoles que abrirá una investigación sobre la proliferación de imágenes de carácter sexual de mujeres y menores de edad producidas con la herramienta de inteligencia artificial Grok de la red social X.

La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, "parece facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos (deepfakes), utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, principalmente vía la red social X", indica el fiscal Rob Bonta en un comunicado.

La investigación se suma a las varias abiertas contra X en varios países tras la difusión imágenes pornográficas falsas creadas con su herramienta de IA.