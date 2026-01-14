Fiscal de California abre investigación a Grok por caso de imágenes de carácter sexual
El fiscal general de California anunció el miércoles que abrirá una investigación sobre la proliferación de imágenes de carácter sexual de mujeres y menores de edad producidas con la herramienta de inteligencia
El fiscal general de California anunció el miércoles que abrirá una investigación sobre la proliferación de imágenes de carácter sexual de mujeres y menores de edad producidas con la herramienta de inteligencia artificial Grok de la red social X.
La empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, "parece facilitar la producción a gran escala de montajes íntimos no consentidos (deepfakes), utilizados para acosar a mujeres y niñas en internet, principalmente vía la red social X", indica el fiscal Rob Bonta en un comunicado.
La investigación se suma a las varias abiertas contra X en varios países tras la difusión imágenes pornográficas falsas creadas con su herramienta de IA.