Fiscal general de Nueva York califica cargos en su contra de "represalia política" de Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó el jueves la inculpación federal en su contra como "sin fundamento" al calificar la acción judicial de "represalia política" del presidente Donald Trump, a quien ella logró enjuiciar con éxito en una demanda civil.

"Estos cargos sin fundamento y las propias declaraciones públicas del presidente dejan en claro que su único objetivo es una represalia política a toda costa", dijo James en un video publicado en redes sociales, al añadir que las acciones de Trump "son una grave violación de nuestro orden constitucional".

El senador demócrata Chuck Schumer también criticó la acusación contra James, al tacharla de "tiranía" del presidente Trump.

