LA NACION

Fiscal general de Nueva York califica cargos en su contra de "represalia política" de Trump

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó el jueves la inculpación federal en su contr

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Fiscal general de Nueva York califica cargos en su contra de "represalia política" de TrumpJose Luis Magana - FR159526 AP

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, criticó el jueves la inculpación federal en su contra como "sin fundamento" al calificar la acción judicial de "represalia política" del presidente Donald Trump, a quien ella logró enjuiciar con éxito en una demanda civil.

"Estos cargos sin fundamento y las propias declaraciones públicas del presidente dejan en claro que su único objetivo es una represalia política a toda costa", dijo James en un video publicado en redes sociales, al añadir que las acciones de Trump "son una grave violación de nuestro orden constitucional".

El senador demócrata Chuck Schumer también criticó la acusación contra James, al tacharla de "tiranía" del presidente Trump.

pel-des/bjt/cjc/nn

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
    1

    Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi

  2. En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf
    2

    En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf

  3. Utah aprueba un nuevo mapa electoral y da una oportunidad de oro al partido de Gavin Newsom
    3

    Oportunidad de oro para el partido de Gavin Newsom, pero en Utah: aprueban un nuevo mapa electoral

  4. La estrategia de una comunidad de latinos para evitar las redadas del ICE en Massachusetts
    4

    Para evitar al ICE: la estrategia de un grupo de migrantes latinos contra las redadas del gobierno de Trump

Cargando banners ...