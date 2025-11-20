Fiscales desestiman cargos contra mujer herida por agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago

CHICAGO (AP) — Fiscales federales desestimaron el jueves los cargos contra una mujer que fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el mes pasado durante un operativo contra la inmigración en Chicago.

Horas antes de una audiencia de estado en el caso, los fiscales desestimaron los cargos contra Marimar Martinez, de 30 años, y Anthony Ruiz, de 21, un cambio dramático en uno de los casos más observados de las redadas migratorias en la tercera ciudad más grande del país.

El Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que las personas que protestan contra el operativo “Midway Blitz” son alborotadores violentos y ha prometido procesarlos con todo el peso de la ley. Pero de las más de dos docenas de personas arrestadas por obstaculizar o agredir a agentes federales u otros delitos relacionados con protestas, ninguna ha ido a juicio y se han retirado los cargos contra al menos nueve de ellas. Los jueces han expresado escepticismo sobre la solidez de algunos casos.

También el jueves, los fiscales federales desestimaron los cargos contra Dana Briggs, una veterana militar de 70 años que fue arrestada el mes pasado durante una protesta frente a una instalación federal de inmigración en el suburbio de Broadview, al oeste de Chicago.

Aunque los fiscales afirmaron que Briggs se negó a moverse y golpeó el brazo de un agente de la Patrulla Fronteriza mientras el oficial empujaba a la multitud, otros manifestantes y activistas ofrecieron una narrativa contrastante, diciendo que un agente, sin provocación, empujó a Briggs al suelo.

En una declaración a The Associated Press, el abogado de Martinez, Christopher Parente, elogió al Departamento de Justicia “por hacer lo correcto aquí y desestimar la acusación”.

Ni el Departamento de Justicia ni los abogados de Ruiz comentaron al respecto.

Los fiscales acusaban a Martinez y Ruiz de usar sus vehículos para golpear y acorralar el vehículo del agente de la Patrulla Fronteriza Charles Exum el 4 de octubre en el suroeste de Chicago. Exum luego salió de su auto y abrió fuego contra Martinez, quien sufrió siete heridas de bala.

Posteriormente, Exum supuestamente se jactó de sus habilidades de tiro, según mensajes de texto presentados como evidencia durante una audiencia el 5 de noviembre.

“Disparé cinco rondas y ella tenía siete agujeros”, decía el texto. “Pongan eso en su libro, chicos”.

Martinez y Ruiz enfrentaban cargos de asalto a un agente federal con un arma peligrosa: un vehículo. Ningún agente resultó herido de gravedad.

Los abogados de Martinez y Ruiz desafiaron constantemente las evidencias y buscaban que el caso avanzara rápidamente a juicio.

Parente afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la narrativa del gobierno federal sobre sus acciones. Dijo que el Departamento de Seguridad Nacional divulgó “información objetivamente incorrecta”, afirmando que Exum “se dirigió hacia” Martinez en lugar de al revés. También acusó a las autoridades federales de manipular pruebas cuando se permitió a Exum conducir el auto, que Parente llamó “evidencia crítica”, de regreso a Maine en lugar de mantenerlo en Chicago para ser examinado.

Martinez y Ruiz fueron liberados en espera de juicio porque no tenían antecedentes penales.

Los federales de inmigración en el área de Chicago han sido acusados de uso innecesario de la fuerza, incluyendo el uso de bolas de pimienta, gas lacrimógeno y otras tácticas contra personas que protestan contra la detención de inmigrantes. Las tácticas agresivas han provocado la reacción de los residentes y demandas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.