Fiscalía pide cerrar caso contra Trump por interferencia electoral en Georgia

Un fiscal solicitó el miércoles desestimar un caso contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se le acusa de intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020 en el estado sureño de Georgia.

En un documento de 23 páginas, el fiscal Pete Skandalakis instó al juez a cerrar el caso por considerar que cae bajo jurisdicción federal y no estatal. Esta petición podría marcar el final del último de varios procesos judiciales contra Trump antes de que regresara a la Casa Blanca en enero.

El fiscal se refirió a una investigación federal dirigida por el fiscal especial Jack Smith, quien retiró sus propios cargos a fines de 2024 tras la reelección de Trump.

"Si el fiscal especial Jack Smith, con todos los recursos del gobierno federal a su disposición (...) concluyó que la acusación sería infructuosa, entonces también considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados en el caso 'Estado de Georgia contra Donald Trump, et al.' sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo", indicó.

Skandalakis también señaló que procesar a un presidente en funciones en Georgia es casi imposible y que sin Trump el juicio sería inviable para los otros 14 acusados.

Trump y otras 18 personas fueron acusadas de asociación ilícita y otros delitos en Georgia en 2023, por sus supuestos esfuerzos para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado sureño.

Cuatro acusados admitieron cargos menores.

Un tribunal de apelaciones de Georgia en diciembre descalificó a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, y la sacó del caso, citando lo inapropiado de una relación íntima que tuvo con quien había contratado como fiscal especial.

El presidente ha otorgado indultos a varios aliados acusados de intentar cambiar el resultado de las elecciones de 2020, pero los indultos solo se aplican a delitos federales, no a delitos estatales.

Trump fue acusado de conspirar para revertir los resultados de las elecciones de 2020 y de retirar grandes cantidades de documentos ultrasecretos después de dejar la Casa Blanca, pero ninguno de los casos llegó a juicio.

