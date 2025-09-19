Fitch eleva la nota crediticia de Italia por reformas fiscales

La agencia de calificación crediticia Fitch elevó la nota de la tercera economía más grande de la eurozona de BBB a BBB+, con perspectiva estable.

“La mejora refleja una mayor confianza en la trayectoria fiscal de Italia”, afirmó Fitch, que destacó la “prudencia” con las cuentas de Roma y su compromiso de cumplir los objetivos fiscales marcados por la UE.

Fitch también resaltó “un entorno político estable” y la voluntad “reformista” del gobierno.

El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha aplicado una política de austeridad fiscal y reducción del déficit durante los dos últimos años.

El país, que arrastra una deuda de casi el 140% de su PBI, registró un crecimiento de su economía del 0,7% en 2024, menor a las previsiones del Gobierno en 2023.

El déficit público de 2024 se situó en el 3,4%, menos de la mitad del 7,2% registrado en 2023.

tsz-ams-bys/dw/dga/cjc