Fitch eleva la nota crediticia de Italia por reformas fiscales

La agencia de calificación crediticia Fitch elevó la nota de la tercera economía más grande de la eu

Fitch eleva la nota crediticia de Italia por reformas fiscales

La agencia de calificación crediticia Fitch elevó la nota de la tercera economía más grande de la eurozona de BBB a BBB+, con perspectiva estable.

“La mejora refleja una mayor confianza en la trayectoria fiscal de Italia”, afirmó Fitch, que destacó la “prudencia” con las cuentas de Roma y su compromiso de cumplir los objetivos fiscales marcados por la UE.

Fitch también resaltó “un entorno político estable” y la voluntad “reformista” del gobierno.

El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni ha aplicado una política de austeridad fiscal y reducción del déficit durante los dos últimos años.

El país, que arrastra una deuda de casi el 140% de su PBI, registró un crecimiento de su economía del 0,7% en 2024, menor a las previsiones del Gobierno en 2023.

El déficit público de 2024 se situó en el 3,4%, menos de la mitad del 7,2% registrado en 2023.

