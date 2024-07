A cuánto asciende la fortuna de Ron DeSantis, gobernador de Florida en 2024

Escuchar

En las últimas horas, Ron DeSantis fue noticia por las nuevas leyes que entraron en vigor en Florida a partir de este 1° de julio, tal como ocurrió en muchas otras regiones de Estados Unidos. Se generaron todo tipo de comentarios sobre el gobernador, y más aún después de que se conoció la noticia de a cuánto asciende su fortuna en 2024.

Según el sitio Florida Politics, y acorde a un informe de divulgación financiera publicado por la Comisión de Ética de Florida, las cuentas bancarias de DeSantis dan como resultado un patrimonio neto de más de US$1.770.000, entendiendo que el mismo tuvo un importante aumento durante el último año de un 50 por ciento desde que comenzó con su campaña presidencial.

El gobernador de Florida ha aprobado una serie de leyes en este 2024 que entrarán en vigor en próximos meses Facebook Governor Ron DeSantis

La principal fuente de ingresos que tuvo el gobernador durante todo este tiempo, a la cual le tiene que agradecer casi toda su fortuna, fue la venta de sus libros. El mayor éxito fue con The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el resurgimiento de Estados Unidos), por el cual ganó unos US$625.000.

Otro proyecto muy exitoso, que le dio US$160.000, fue el “conjunto de colección de lujo” a través del cual ofrecía las copias firmadas de su libro, financiado por Premiere Collectibles Books. Más allá de esto, DeSantis y su familia vienen de un buen poderío económico, pero el gran salto lo tuvo al aprovechar el buen andar de sus libros dentro de la industria.

¿De cuánto era la fortuna de Ron DeSantis antes de su éxito con los libros en Florida y Estados Unidos?

Es impactante el número las ganancias que le dieron los libros a Ron DeSantis, y eso se ve reflejado con el aumento de patrimonio que tuvo desde que comenzó a enfocarse en ese proyecto personal, el cual le otorgó la mayor parte de sus ingresos: antes de iniciarlo, contaba con una fortuna de US$318.986.

El libro del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, The Courage To Be Free, se convirtió en la principal fuente de ingresos del político Damian Dovarganes - AP

Esto fue en el año 2021, a partir de cuando el acuerdo del libro hizo, entre otras cosas, que su patrimonio aumente en un 50 por ciento durante el último año, y que tienda a seguir creciendo en esa misma sintonía durante los próximos meses, algo que no deja de sorprender a todos los ciudadanos de Florida.

Asimismo, todavía se desconoce las propiedades inmobiliarias con las que cuenta el gobernador, ya que ni él ni su familia brindaron un comunicado oficial al respecto, lo que deja una incógnita muy grande en torno a si ese patrimonio neto puede ser incluso mayor acorde a sus propiedades.

EL TIEMPO (GDA)