Alerta de serpientes en Florida: hallan una pitón de 80 kilos y cinco metros de largo

La creciente población de pitones en Florida, Estados Unidos, especialmente en el Parque Nacional de los Everglades, genera que cada vez haya más encuentros sorpresivos entre estas serpientes y los humanos. Recientemente, un grupo de cazadores de la Comisión de Conservación, Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) capturaron a un ejemplar de esta especie que pesaba 80 kilogramos y medía cinco metros de largo, para examinarla y documentarla.

El ejemplar fue encontrado el pasado 29 de marzo en la Reserva Natural Big Cypress. Los especialistas tardaron 45 minutos en lograr controlar al inmenso reptil y necesitaron habilidades especiales para las cuales estaban previamente entrenados. Una vez que lograron inmovilizar al animal, se sentaron sobre él y esperaron refuerzos. Hasta el momento, solo se tenía registro de una sola pitón birmana más pesada que esta, que fue encontrada en el mismo sitio: medía un poco más de cinco metros y pesaba 97 kilos.

Cazadores encontraron una serpiente pitón que pesaba 80 kilos Big Cypress National Preserve

La pitón birmana es una especie que se considera“invasora” por no ser parte de la fauna local. Esta especie es nativa del sudeste asiático. Sin embargo, está establecida en gran parte del sur del Estado del Sol. Los especialistas están preocupados porque esta serpiente provoca graves desequilibrios en el ecosistema. Es por este motivo que los cazadores están habilitados para capturarlas, con el objetivo de proteger la vida silvestre nativa de la zona.

Para tranquilidad de los habitantes de Florida, la pitón birmana no es venenosa y no hay registros de ataques directos a humanos en las ciudades. Suelen vivir en los parques nacionales entre árboles y piedras. Estos ejemplares se alimentan de pequeñas presas como roedores o pájaros. No matan con su mordedura, sino por asfixia, enroscándose alrededor de la víctima y apretando fuertemente sus músculos. Además, estas serpientes también son carroñeras, es decir, que se alimentan de animales muertos, según explican desde iNaturalist.

Esta es la pitón birmana más pesada que se encontró en Florida Captura de Video

El aumento de pitones en Florida preocupa a los especialistas

Integrantes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) publicaron un estudio en 2023, en el que afirman que la población de pitones se encuentra en crecimiento en Florida y que se necesitan herramientas de gestión, ya que su reproducción impacta gravemente sobre especies y ecosistemas nativos.

Sin ir más lejos, las necropsias a estos animales revelaron que comen al menos 24 especies de mamíferos, 47 de aves y tres de reptiles en el sur del Estado, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Florida. En una ocasión, una pitón llegó a comerse un ciervo de 16 kilogramos.

Cazadores de pitones en Florida intentan capturar a esta especie invasora que daña el ecosistema nativo Instagram @conservancyswf

“Las pitones representan uno de los problemas de manejo de especies invasoras más difíciles en todo el mundo. La dificultad surge de una combinación única de hábitat inaccesible y la naturaleza críptica y resistente de las pitones que prosperan en el ambiente subtropical del sur de Florida, lo que las hace extremadamente difíciles de detectar”, explican en el artículo científico.

Estas serpientes se han extendido de los Everglades a los condados de Broward y Palm Beach, donde avanzan hacia el norte, a zonas como el lago Okeechobee y Fort Myers.

