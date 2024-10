Antes de Disney: este fue el primer parque temático de Florida, sin Mickey y con jardines botánicos

Antes de la llegada de los parques de Disney a Florida, existía un lugar que atrapaba a turistas y residentes con una propuesta sin personajes animados ni desfiles, pero que hacía de la naturaleza uno de sus mayores atractivos: Cypress Gardens. Este fue el primer parque temático del estado del sol y nació en la década de 1930.

Según Fox News, la idea se gestó gracias a un artículo en la revista Good Housekeeping sobre un banquero de Charleston, quien había decidido abrir su finca al público y cobrar entrada. Esa decisión le generó ingresos por miles de dólares, motivando a Dick Pope Sr. a idear su propio proyecto.

Pope y su esposa Julie vieron en los pantanos de Winter Haven una oportunidad única para construir algo que fuera más allá de un jardín botánico común. Los planes iniciales incluían restaurar canales y una cadena de lagos de la zona. Además, pensaban en un jardín colgante junto al lago Eloise, lo que daría un toque especial al lugar.

Finalmente, fundaron Cypress Gardens, un espacio que combinaba paisajes naturales y elementos que pronto atrajeron a miles. No obstante, algunos periodistas se burlaron de Pope, apodándolo “el maharajá del lodo” y “el swami del pantano” debido a las condiciones del terreno.

Julie Pope fue clave en el éxito del parque, según el medio Visit Central Florida. Originaria de Brewton, Alabama, poseía un profundo conocimiento sobre la flora y fauna locales, lo que ayudó a llenar el lugar con especies exóticas y autóctonas. En su inauguración el 2 de enero de 1936, Cypress Gardens contaba con unas 8000 plantas procedentes de más de 90 países. Con este hito, se consolidó como un parque temático pionero en Florida, con un impacto que superó las expectativas. Las críticas iniciales desaparecieron a medida que la prensa y el público reconocían el atractivo de la obra.

Qué atracciones había en Cypress Gardens

El parque no tardó en volverse famoso. En la década de 1940, el espectáculo de esquí acuático, una atracción única en su tipo, comenzó a atraer visitantes de todo el país. Lo que comenzó como una idea casual se convirtió en un símbolo del lugar. Todo empezó cuando una fotografía de esquiadores acuáticos siendo arrastrados por un bote en el parque atrajo la atención de soldados de la zona. Al ver el interés, Julie Pope organizó el primer espectáculo formal con la ayuda de sus hijos y amigos, marcando el comienzo de una tradición que colocó a Cypress Gardens en el mapa como “la capital mundial del esquí acuático”.

Cypress Gardens también atrajo a Hollywood, que vio en el lugar una locación ideal para producciones cinematográficas. Películas como On an Island With You, así como Easy to Love llevaron las imágenes de los jardines y su famoso espectáculo de esquí acuático a las pantallas grandes, consolidando su fama.

Sin embargo, el avance de otros parques temáticos en Florida dificultó la competencia. En 1985, Dick Pope Jr. vendió el parque a Harcourt Brace Jovanovich, un conglomerado editorial que intentó mantener el espacio en funcionamiento. Los años no fueron fáciles para Cypress Gardens. En 2004, tres huracanes dañaron gravemente sus instalaciones, obligando a renovarlo y renombrarlo como Cypress Gardens Adventure Park.

A pesar de los esfuerzos, el parque cerró definitivamente en 2009 y pasó a manos de Merlin Entertainment. Hoy, en el predio donde estaba Cypress Gardens, se encuentra el parque temático Legoland. Sus nuevos dueños conservan el gran árbol Banyan que se plantó en 1939 e incluso brindan espectáculos diarios de esquí acuático, que ahora presentan piratas de LEGO.

