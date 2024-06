Buceaban en los Cayos de Florida y descubrieron los restos de un naufragio de más de 110 años

Escuchar

Un grupo de expertos que buceaba en los Cayos de Florida descubrió los restos del naufragio de una embarcación que se hundió hace más de 110 años. La expedición fue parte de una acción conjunta entre la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la organización Diving With A Purpose (Buceo con un propósito, en español).

A comienzos de junio, los especialistas del Santuario Nacional Marino de los Cayos de la Florida, perteneciente al NOAA, identificaron los restos de una goleta de cuatro mástiles. La investigación sostiene que el navío, construido en 1887 y conocido bajo el nombre Star of the Sea (Estrella del Mar, en español), se hundió en 1911 durante una tormenta.

Los buzos cartografiaron los restos que se encuentran a seis metros de profundidad https://www.facebook.com/Divingwithapurpose

Quienes ayudaron al NOAA en la tarea fue el grupo de investigación Diving with a Purpose, una organización sin fines de lucro que se encarga de entrenar a buzos en técnicas arqueológicas submarinas, así como en el rastreo ecológico. Desde ese equipo le explicaron al Miami Herald que las piezas descubiertas se hallaban en los Cayos de Florida, más específicamente en Cayo Largo.

Según explicaron, la goleta Star of the Sea navegaba en octubre de 1911 tras haber partido desde la ciudad de Pensacola, en Florida, cuando chocó en el arrecife de coral llamado French Reef. La tormenta fue el factor fundamental para que ocurra el accidente y los especialistas consideraron que la embarcación podría haberse salvado, ya que no se hundió en mucha profundidad.

Los especialistas señalaron que se podrían haber salvado los restos luego del accidente hace un siglo https://www.facebook.com/Divingwithapurpose

Como los restos se encuentran a tan solo seis metros de profundidad, los especialistas remarcaron que generalmente son visitados por aficionados al buceo y también por pescadores submarinos. De todas maneras, la profundidad no es el factor que impidió reconocer el navío a lo largo de los años, sino que el gran problema es que los restos se encuentran desparramados a lo largo de 75 metros o más, lo que dificulta que se recupere todo el navío. El dato se conoció gracias a que, entre el 10 y 15 de junio, los especialistas de ambos equipos se ocuparon de cartografiar la zona.

Cómo son los restos del naufragio descubierto en los Cayos de Florida

El arqueólogo marino del NOAA, Matthew Lawrence, le explicó al medio citado que “los restos hallados consisten principalmente en el metal que se utilizó en la construcción del barco”. “El casco de madera no se encontró en el sitio debido al deterioro sufrido y por la manera que se partió en dos”, señaló.

Los restos del navío se extienden a los largo de 75 metros, según los expertos https://www.facebook.com/Divingwithapurpose

Además, consideró: “Es formidable traer de regreso a la vida a una historia desconocida, con algo de tanta importancia como un naufragio para darle a lo ocurrido una presencia física”. El especialista detalló que al identificar con nombre los restos de naufragio como el del Star of the Sea, no solo se soluciona un misterio, sino que también se “ayuda a los historiadores a situar el barco como un impulsor de la actividad económica y el intercambio social”.

Los buzos que cartografiaron la zona no sacaron ningún artefacto del naufragio. “Las regulaciones de los santuarios nacionales prohíben escarbar en los restos y llevarse partes de un buque hundido. Esperamos que aquellos que visiten el naufragio honren esta historia y dejen todo donde lo hallaron para que generaciones futuras lo descubran”, concluyó el especialista.

LA NACION