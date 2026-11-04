Quién es Byron Donalds, el aliado de Trump, que ganó las elecciones en Florida y será el próximo gobernador

Byron Donalds se prepara para asumir la gobernación de Florida después de ganar las elecciones generales del 3 de noviembre, con el 50,1% de los votos, frente al 47,8% del demócrata David Jolly, cuando el escrutinio había avanzado hasta el 98%. El republicano sucederá a Ron DeSantis, quien dejará el cargo al completar el límite de dos mandatos consecutivos establecido por la Constitución estatal.

Quién es Byron Donalds y cómo comenzó su carrera política

Donalds nació y creció en Brooklyn, Nueva York, en un hogar monoparental encabezado por su madre. Según su relato biográfico, la experiencia familiar y el esfuerzo de ella influyeron en su visión sobre las oportunidades económicas y el desarrollo personal.

Durante su campaña electoral, Byron Donalds contaba con el apoyo de Trump Instagram de @byrondonalds

En 2002 obtuvo una licenciatura en Finanzas y Mercadotecnia en la Universidad Estatal de Florida (FSU, por sus siglas en inglés). Después trabajó en los sectores bancario, financiero y de seguros en el suroeste del estado. Actualmente vive en Naples junto con su esposa, Erika, y sus tres hijos: Damon, Darin y Mason.

Su carrera política comenzó en la Cámara de Representantes de Florida. Durante esa etapa presidió el Subcomité de Seguros y Banca y promovió iniciativas relacionadas con la elección de escuelas, las becas educativas y la participación de los padres en las decisiones sobre los contenidos escolares.

Su paso por el Congreso y el respaldo republicano

En 2020, Donalds fue elegido representante del distrito congresional 19 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Desde ese puesto defendió, según detalla en su relato biográfico, la Segunda Enmienda, la disciplina fiscal, el control fronterizo y las políticas orientadas al libre mercado.

Su posicionamiento dentro del Partido Republicano se consolidó durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, cuando se convirtió en uno de sus principales portavoces. Esa cercanía también se reflejó en la contienda por la gobernación, en la que recibió el respaldo de Trump y de DeSantis.

El 18 de agosto de 2026, Donalds obtuvo la nominación republicana para las elecciones generales con 811.131 votos, equivalentes al 47,79%. En las primarias compitió con otros aspirantes, entre ellos Jay Collins, James Fishback y Paul Renner.

Su plataforma de campaña se organizó en torno a tres conceptos:

Rendición de cuentas

Cumplimiento de objetivos

Reducción de los costos para los ciudadanos

Bajo el lema “Accountable, Achievable, Affordable!”, Donalds presentó propuestas destinadas a las familias trabajadoras, los adultos mayores y los sectores vinculados con la actividad empresarial.

El futuro mandatario también convocó a los ciudadanos a participar en su proyecto político a través de aportes económicos, actividades voluntarias y suscripciones a las comunicaciones de campaña. Su llegada al Ejecutivo estatal marcará el paso de una trayectoria legislativa desarrollada en Florida y Washington a la conducción del gobierno.

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Las propuestas de Byron Donalds para la economía y la salud

Uno de los ejes de su programa es reducir la presión del costo de vida sobre los hogares. La propuesta contempla medidas relacionadas con los precios de la vivienda y los seguros, dos rubros que afectan los presupuestos familiares.

También plantea facilitar la actividad empresarial mediante una reducción de las trabas burocráticas y el impulso a la inversión privada.

En materia sanitaria, Donalds presentó la iniciativa “Your Doctor, Your Price”, que busca que los pacientes conozcan el costo de los tratamientos antes de recibir atención médica. El plan propone aumentar la transparencia en los precios y reducir los procedimientos administrativos que, según su plataforma, encarecen o dificultan el acceso a los servicios.

La agenda económica incluye, además, inversiones en infraestructura y tecnología. Donalds propone actualizar carreteras, puentes y redes eléctricas para responder al crecimiento poblacional de Florida, así como fortalecer el sector aeroespacial y atraer proyectos vinculados con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) para generar puestos de trabajo técnicos.

El cambio de administración se realizará el martes 5 de enero de 2027 JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cuándo asume Byron Donalds como gobernador de Florida

La fecha prevista para la asunción de Donalds es el martes 5 de enero de 2027. Ese día presta juramento y reemplaza formalmente a DeSantis, tras el proceso de transición entre ambas administraciones.

Hasta entonces, el equipo del gobernador electo debe preparar el traspaso de responsabilidades y definir las prioridades para el inicio de la gestión.