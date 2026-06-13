Clima en Hialeah, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de junio

El pronóstico del tiempo para Hialeah, Florida, indica que el sábado 13 de junio la temperatura rondará entre 76 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 66%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Hialeah



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sureste

: 2 a 9 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 66%

: 66% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Hialeah, Florida

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 66%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 46%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 27%.

El jueves 18 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

Juneteenth 19 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego baja probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.