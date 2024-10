Cuándo abren los parques temáticos de Disney tras el paso del huracán Milton por Florida

El huracán Milton causó graves destrozos tras su paso por Florida. Entre los sitios que se vieron afectados por las fuertes lluvias y vientos, se encuentran los parques de Walt Disney World, que cerraron todas las atracciones para proteger a sus visitantes y empleados. Ahora que la tormenta concluyó, comenzó la reapertura escalonada, aunque algunos servicios siguen suspendidos.

Los cuatro parques temáticos de Disney reabrieron sus puertas hoy luego del paso arrasador del huracán Milton por Florida Foto de GIORGIO VIERA / AFP - AFP

Reapertura de los parques principales de Disney World

Los parques temáticos de Walt Disney World, como Magic Kingdom, Epcot, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom, reabrieron sus puertas este viernes 11 de octubre. Tras el cierre temporal por el huracán Milton, el 10 de octubre, los parques retomaron sus horarios habituales.

Magic Kingdom, por ejemplo, estará abierto entre las 8 hs y 18 hs, y luego albergará el evento temático especial Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party, de 19 hs hasta el final del día. El resto de los parques también opera con normalidad, lo que incluye desfiles y espectáculos nocturnos, como el Disney Festival of Fantasy Parade y los fuegos artificiales en Epcot.

Los visitantes que se vieron afectados por el cierre del 10 de octubre tuvieron la opción de ajustar sus boletos. Los tickets parcialmente utilizados se extendieron automáticamente para su uso hasta el 11 de octubre de 2025. Además, las entradas sin usar también tienen permitida su reprogramación para nuevas fechas. Para entrar a cualquiera de los parques, se debe contar con un boleto válido y, en algunos casos, realizar una reservación previa.

Los cuatro parques temáticos de Disney reabrieron sus puertas hoy luego del paso arrasador del huracán Milton por Florida Joe Burbank - Orlando Sentinel

Cuáles son los alojamientos y actividades de Disney que aún se encuentran afectadas

No todas las instalaciones de Disney volvieron a funcionar de inmediato. Según un comunicado de la empresa, el Disney’s Fort Wilderness Resort & Campground y las Treehouse Villas en Disney’s Saratoga Springs Resort & Spa permanecerán cerrados de forma temporal.

Por su parte, el parque acuático Typhoon Lagoon reabrirá el sábado 12 de octubre, mientras que Blizzard Beach sigue cerrado debido a renovaciones programadas. Disney Springs, el centro comercial y de entretenimiento de Disney, también volvió a operar con normalidad, para que los visitantes disfruten de sus tiendas y restaurantes.

Los cuatro parques temáticos de Disney reabrieron sus puertas hoy luego del paso arrasador del huracán Milton por Florida Foto Florida Today

Horarios y eventos especiales durante la reapertura de los parques de Disney

Los visitantes que asistan el viernes 11 de octubre tienen acceso a la mayoría de las atracciones y espectáculos que forman parte del calendario regular de Disney. En Disney’s Hollywood Studios, los fuegos artificiales y el espectáculo nocturno Fantasmic! se celebrarán a las 20 hs, mientras que en Epcot, el evento Luminous: The Symphony of Us debutará con su espectáculo de fuegos artificiales a las 21 hs.

Los horarios de los parques también varían según la ubicación. En Disney’s Animal Kingdom, por ejemplo, los visitantes pueden disfrutar de horarios extendidos hasta las 22 hs, lo que les permite vivir la experiencia nocturna en este parque temático. Mientras tanto, en Magic Kingdom, los desfiles como el Disney Festival of Fantasy Parade se llevarán a cabo sin inconvenientes a las 14 hs. Por su parte, el Mickey’s “Boo-to-You” Halloween Parade tiene lugar en dos horarios: 20.15 hs y 23.15 hs.

Aunque el paso del huracán Milton provocó el cierre temporal de varias áreas, la mayoría de las operaciones de Disney volvieron a la normalidad rápidamente. Los parques principales reabrieron y los visitantes podrán disfrutar de sus atracciones favoritas sin mayores demoras.

