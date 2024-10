Dónde votar en Miami, Florida, en estas Elecciones de EE.UU. 2024

El martes 5 de noviembre, Estados Unidos celebra las elecciones presidenciales de 2024, un evento en el que también se renovarán otras autoridades. Aquellos que deben votar en Miami tienen diferentes opciones para ejercer su derecho: pueden acudir al centro de votación asignado, de acuerdo con su domicilio, o elegir entre el voto anticipado y por correo.

Elecciones en EE.UU. 2024, en Miami: los centros de votación asignados

En Miami, cada votante tiene asignado un centro de votación específico basado en su residencia. Los centros abrirán el 5 de noviembre de 7 a 20, aunque algunos horarios pueden variar según la normativa local.

En el caso del condado de Miami-Dade conocer el lugar exacto de votación, los ciudadanos pueden ingresar a los portales oficiales del Departamento de Elecciones, donde se encuentra un buscador que -luego de completar los datos como nombre, apellido y fecha de nacimiento- indica la ubicación y el horario correspondiente. También se podrá buscar el centro de votación por teléfono, al 305-499-VOTE.

El día de la elección, los votantes deben acudir exclusivamente al centro de votación asignado. Esto es esencial para garantizar que el sufragio sea válido y se registre correctamente en el sistema.

Elecciones 2024 en Miami: requisitos para votar

Para votar, ya sea anticipadamente o el día de la elección, es fundamental contar con una identificación válida con nombre, foto y firma. Entre las identificaciones aceptadas están la licencia de conducir de Florida, el pasaporte estadounidense, una tarjeta de crédito o débito, identificaciones militares, de estudiante o de asistencia pública, y tarjetas de identificación de empleados de dependencias gubernamentales.

Si un elector no tiene una identificación con foto y firma en un solo documento, debe presentar dos identificaciones: una con foto y otra con firma.

Aunque no es obligatorio llevar la tarjeta de información del votante, esta puede agilizar el proceso en el centro de votación.

Elecciones 2024 en EE.UU.: tipos de voto

A diferencia de otros países, en Estados Unidos no está permitido votar por internet en las elecciones federales, ni para los cargos presidenciales, ni para las elecciones locales y estatales. Para quienes no pueden o prefieren no votar en persona el 5 de noviembre existen otras alternativas. La votación anticipada y el voto por correo o en ausencia son las dos principales modalidades que permiten emitir el voto antes del día oficial:

Voto anticipado en Miami: es una opción conveniente para aquellos que no pueden acudir el día de la elección. En el condado de Miami-Dade, esta modalidad está disponible desde el 22 de octubre hasta el 4 de noviembre, en centros designados para esta función. Los votantes pueden acudir a cualquier centro de votación anticipada dentro del condado, independientemente de su centro asignado para el día oficial de la elección.

Las fechas y los horarios de los centros de votación anticipada pueden variar, por lo que es recomendable verificar esta información en el sitio web del Departamento de Elecciones. Al igual que en la votación del día de la elección, se requiere una identificación válida para emitir el voto.

Voto por correo: una alternativa accesible: el voto por correo, también conocido como voto en ausencia, es ideal para quienes no pueden acudir en persona. En Miami-Dade, los votantes pueden solicitar una boleta de voto por correo por teléfono, correo postal o internet hasta doce días antes de la elección. La boleta debe completarse y enviarse al Supervisor de Elecciones antes de las 19 hs del 5 de noviembre.

Para aquellos que eligen esta modalidad, es obligatorio firmar dentro de la casilla indicada en el sobre de certificado de la boleta para confirmar la identidad del votante. Esta boleta debe enviarse por correo o entregarse personalmente en la oficina del Departamento de Elecciones en 2700 NW 87th Avenue, Miami, FL 33172, o en el centro Stephen P. Clark Center, ubicado en 111 NW 1st Street, Miami. También es posible entregarla en cualquier centro de votación anticipada, donde se ofrecen puntos de recogida seguros.