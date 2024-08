El cambio radical que propone Ron DeSantis en las escuelas de Florida: así influye la votación del 20 de agosto

Escuchar

Los residentes de Florida elegirán este martes 20 de agosto en las elecciones primarias 2024 de ese estado a los miembros de las Juntas Escolares de los distintos condados. Aunque oficialmente se trata de comicios no partidarios, el gobernador Ron DeSantis respaldó a unas de las listas y busca aprobar en la votación de noviembre un cambio radical en la elección para estos organismos locales que regulan el sistema educativo floridense.

Este martes 20 de agosto los floridenses votan a los miembros de la Junta Escolare de sus condado Joe Raedle/Getty Images/AFP JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el Estado del Sol cada condado tiene su propia Junta Escolar, que es la responsable de supervisar y gestionar el sistema educativo dentro de su jurisdicción y tiene la autoridad para establecer políticas educativas, aprobar presupuestos, contratar al superintendente y tomar decisiones sobre la administración de las escuelas públicas. Las Juntas Escolares están compuestas por miembros elegidos por los votantes del condado, que este martes acudirán a las urnas para definir quiénes integrarán estos órganos locales.

El gobernador DeSantis busca implementar más cambios en el sistema educativo de Florida

Las elecciones de Junta Escolar son, oficialmente, no partidarias; es decir, que los candidatos no pueden presentarse en representación de ningún partido político. Sin embargo, eso no significa que la elección no se vea influida por la política local. Este año, DeSantis respaldó una lista de 23 candidatos, apuntando a ocho titulares, según Político.

“Se comprometieron a trabajar con un enfoque en el éxito de los estudiantes, los derechos de los padres y la transparencia curricular”, sostuvo el mandatario el mes pasado sobre sus candidatos en las redes sociales. “Queremos lo mejor para nuestros hijos y confío en que los 23 candidatos aprovecharán el éxito que hemos tenido aquí en Florida”.

El gobernador DeSantis busca implementar cambios radicales en el sistema educativo floridense (Douglas R. Clifford/Tampa Bay Times vía AP)

Estos comicios son el primer paso de una larga disputa entre el gobernador DeSantis y la oposición demócrata junto a la Asociación de Educación de Florida (FEA, por sus siglas en inglés), el sindicato de docentes más grande del estado, que culminará en noviembre con la votación de la enmienda constitucional HJR 31, propuesta por los legisladores del Partido Republicano para convertir a las futuras elecciones de las Juntas Electorales en partidarias, al añadir etiquetas de los partidos políticos a las boletas a partir de 2026.

Así, en caso de aprobarse a fin de año, los candidatos para las Juntas Escolares comenzarán a participar en las primarias partidarias de su respectivo partido (Republicano, Demócrata, u otros), y los ganadores de estas primarias luego competirán en las elecciones generales, un sistema que no ocurre actualmente.

En caso de aprobarse la enmienda en noviembre, las boletas en las elecciones de Junta Escolar llevarán su respectiva etiqueta partidaria a partir de 2026 . (Photo by Gregg Newton / AFP) GREGG NEWTON - AFP

En tanto, estas elecciones primarias de Juntas Escolares de este martes 20 de agosto podrían ser las últimas oficialmente no partidarias en Florida, si es que DeSantis y sus aliados políticos logran imponer en noviembre la enmienda constitucional propuesta, que desde el Partido Republicano consideran necesaria para que los votantes tengan más transparencia a la hora de elegir a sus autoridades locales, pero que en el Partido Demócrata rechazan por “politizar indebidamente las decisiones educativas”, según el medio local WLRN.

Este tipo de iniciativas necesitan una aprobación del 60%. Según Político, una encuesta realizada en julio por la Universidad del Norte de Florida (UNF) reveló que el 40% de los consultados adelantó que votaría en contra y el 37% dijo que la apoyaría, mientras que el resto (alrededor de un 23%) permanece indeciso.

