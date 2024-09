El hijo de Mónica de Álzaga se volvió viral por su increíble reacción al presenciar un tiroteo en Miami: “Pasa siempre”

Los tiroteos en escuelas son acontecimientos que se repiten en distintas partes de Estados Unidos. En la misma semana en la que un adolescente disparó y asesinó a dos compañeros y dos maestros en Georgia, un joven argentino presenció y filmó otro ataque en un partido de fútbol americano estudiantil y su reacción se hizo viral en las redes sociales.

Alejandro Deane, hermano del influencer Uki Deane e hijo de la exconductora de televisión Mónica de Álzaga, es un argentino que estudia en la ciudad de Miami, Florida. En distintas publicaciones en su cuenta de Instagram, @ale_deane, suele mostrar cómo es su vida en el país norteamericano, como sus días en el colegio, sus primeros trabajos o el gimnasio donde entrena. Sin embargo, esta semana le tocó vivir un tiroteo en el colegio, mientras se preparaba para el comienzo de un partido de Homestead, el equipo de fútbol americano donde juega.

“Normalmente jugamos los jueves y viernes”, contó Deane al comienzo del video, en donde además mostró las instalaciones del edificio y a su “coach” (entrenador), a quien “le encanta gritar”. Luego, enfocó a los miembros del equipo dirigiéndose al estadio donde tenían la cita deportiva.

Hasta allí, una rutina convencional. Sin embargo, el video dio un giro inesperado: cuando comenzó el partido, comenzaron a escucharse disparos entre el público. “Están pegando tiros. Todos estamos en el piso”, relató Deane, mientras filmaba recostado desde el césped, al tiempo que varias personas huían.

Aun así, pese al traumático momento que debió experimentar, el joven instagramer pareció no sentirse alarmado. Como si nada pasara, el argentino siguió comentando lo que sucedía mientras la gente corría. “Igual no me preocupo porque esto pasa siempre”, expresó, en una reacción que rápidamente se volvió viral.

Qué hacer en caso de presenciar un tiroteo en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad del Gobierno de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con una guía detallada sobre qué hacer en caso de presenciar un tiroteo. En primer lugar, el organismo federal recomienda determinar rápidamente la forma más razonable de proteger la propia vida. Además, aconseja:

1. Evacuar

Si hay una vía de escape accesible, intentar evacuar las instalaciones. Asegurarse de:

Tener una ruta de escape y un plan en mente.

Evacuar independientemente de que los demás estén de acuerdo en seguirle.

en seguirle. Dejar atrás sus pertenencias.

Ayudar a otros a escapar , si es posible.

, si es posible. Evitar que las personas entren en la zona donde pueda estar el tirador activo.

Mantener las manos visibles.

Seguir las instrucciones de los agentes de policía.

No intentar mover a los heridos.

Llamar al 911 cuando se encuentre a salvo.

En caso de no poder huir, se recomienda esconderse y mantener silencio durante un tiroteo Freepik

2. Esconderse

Si la evacuación no es posible, se recomienda buscar un lugar para esconderse donde sea menos probable que aparezca el tirador activo. El escondite debe:

Estar fuera de la vista del tirador activo.

Proporcionar protección en caso de que se produzcan disparos en su dirección (por ejemplo, una oficina con una puerta cerrada con llave).

en caso de que se produzcan disparos en su dirección (por ejemplo, una oficina con una puerta cerrada con llave). No impedir ni restringir las opciones de movimiento.

Además, para evitar que un tirador activo entre en el escondite:

Cerrar la puerta con llave.

Bloquear la puerta con muebles pesados.

Y, si el tirador activo está cerca:

Cerrar la puerta.

Silenciar el teléfono móvil y/o buscapersonas.

y/o buscapersonas. Apagar cualquier fuente de ruido (por ejemplo, radios, televisores).

(por ejemplo, radios, televisores). Esconderse detrás de objetos grandes (armarios, escritorios, etc.).

(armarios, escritorios, etc.). Permanecer en silencio.

A su vez, si la evacuación y el escondite no son posibles,, se aconseja:

Mantener la calma.

Llamar el 911 , si es posible, para alertar a la policía de la ubicación del tirador activo.

, si es posible, para alertar a la policía de la ubicación del tirador activo. Si no es posible hablar, deje la línea abierta y permita que el despachador escuche.

3. Actuar contra el tirador activo

Como último recurso, y sólo cuando su vida esté en peligro inminente, intente interrumpir y/o incapacitar al tirador activo; para ello:

