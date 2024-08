Es de Florida, fue a renovar su licencia de conducir y perdió su seguro social al descubrir que no era estadounidense

Escuchar

Cynthia Downs pasó toda su vida en Estados Unidos, en Tallahassee, Florida. En ese estado creció, se casó y formó una familia. Se podría decir que, junto a su marido y sus hijas, logró forjar una apacible vida como granjera. Así fue hasta que, poco tiempo atrás, un simple trámite lo cambió todo. A sus 62 años, fue a renovar su licencia de conducir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) y le dijeron algo que la sorprendió: no era ciudadana de los EE.UU. y estaba en el país de modo ilegal. Desde entonces, perdió los beneficios del Seguro Social.

La historia de la familia de Cynthia Downs

Downs cuenta que su madre era canadiense y su padre estadounidense. Su familia se mudó a los Estados Unidos cuando ella era una bebé y desde entonces, siempre vivió en Florida. “Nunca he estado en Canadá, excepto cuando nací, y no recuerdo eso”, aseguró en una entrevista al canal WPTV, de West Palm Beach. “Esto no es justo”, afirmó.

Cynthia Down descubrió que no era ciudadana de EEUU a los 62 años Captura TV / WPTV Channel

Según su relato, nunca --en 62 años-- ningún organismo había objetado el estatus de su ciudadanía: “No hubo señales de alerta”. No hasta que fue a renovar su licencia y el DMV le informó que no estaba en EE.UU. legalmente. “Pensé que era una locura”, dijo Cynthia, quien ahora se encuentra en una dura batalla para probar las raíces estadounidenses de su padre, reclamar la doble ciudadanía y así poder cobrar su Seguro Social.

La lucha por probar sus raíces y cobrar el Seguro Social

Downs explica que, para poder reclamar la doble ciudadanía, su padre debería haber vivido en Estados Unidos durante cinco años antes de que ella naciera. Algo que, asegura, fue así. Además, cuenta que su padre sirvió en el ejército estadounidense.

Sin embargo, a la hora de poder probarlo, Cynthia está complicada. Según le informaron, esos registros militares fueron destruidos en un incendio en la instalación gubernamental donde se almacenaban.

De este modo, no logra reunir las pruebas suficientes para obtener la doble ciudadanía y cobrar sus beneficios de jubilación de la Seguridad Social, que estima en alrededor de US$2000 por mes. “Pensé que había hecho todo bien, de punta a punta, pero cuando llega el momento de recibir el dinero que gané, no puedo obtenerlo”, lamentó.

Cynthia Down y su esposo, en su granja de Florida Catpura TV / WPTV Channel

Por su parte, la abogada de inmigración Elizabeth Ricci --que representa a Cynthia-- remarcó que “nadie les señaló nunca que no tenían prueba de ciudadanía” hasta el momento en que “se acercaron a la jubilación”. Y agregó que esto supone “un gran problema” y que Downs no es la única “en esta situación”.

Cynthia afirma que lo único que quiere es que el gobierno le de lo que le corresponde. “Lo mismo que todos los estadounidenses en este mundo”, ya que siempre vivió en el país y paga sus impuestos: “Debería recibir mi Seguridad Social. Esto no es justo”.

Un caso similar en Tennessee

David O’Connor, de 77 años, vive una situación similar. Fue a renovar su licencia de conducir a las oficinas del Centro de Servicio al Conductor del condado de McMinn, en Tennessee, pero en vez de una nueva credencial, lo que obtuvo fue un disgusto. El estado canceló su licencia y le dio una noticia que lo descolocó por completo: no podían renovar su registro porque no era ciudadano estadounidense. “Esto me dejó sin palabras”, contó.

El hombre, veterano de la Marina de EE.UU., condujo vehículos comerciales en EE.UU. durante los últimos 61 años y tuvo licencias de conducir en Nueva York, New Hampshire y Vermont. Hace ocho años se mudó a Tennessee y también obtuvo su permiso sin problemas, relató al ser entrevistado por el News Channel 5 de Nashville.

A David O'Connor, de 77 años, le cancelaron la liccencia de conducir Captura de TV: www.newschannel5.com

“Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar, porque no podía demostrar que era ciudadano estadounidense”, agregó. Desde entonces, el estado de Tennessee le quitó su registro y ya no puede manejar.

Para recuperar su licencia, O’ Connor tiene que probar que es ciudadano de Estados Unidos. Algo que, explica, puede hacer con facilidad porque “en mis documentos dice que soy ciudadano estadounidense”. Sin embargo, las cosas no le están resultando sencillas y los trámites para obtener su nueva licencia están trabados.

