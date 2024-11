Es de Florida, sobrevivió a dos ataques de tiburón en una década y cuenta cómo lo hizo

Cole Toshman, un surfista de Florida, experimentó uno de los miedos más grandes de quienes disfrutan de este deporte del mar: fue atacado por un tiburón dos veces, en el mismo lugar y con una década de diferencia entre un evento y el otro.

El ataque más recientemente en Bathtub Beach, una playa al norte de Miami, un área muy famosa entre los surfistas de Florida.

Según el relato que Toshman hizo a la cadena CBS News, el tiburón apareció desde atrás mientras él estaba en posición horizontal sobre su tabla. “Estaba tendido sobre la tabla, de pecho al agua, cuando sentí una presión en mis pies”, contó.

Sobrevivir a dos ataques de tiburón

Al girar la cabeza, Toshman vio sus dos pies dentro de la boca del animal, y según relató, reaccionó de manera instintiva. “Vi la cabeza del tiburón y grité. No sé cómo logré escapar, pero el movimiento de una ola fue mi salvación”, relató. Una vez en tierra, fue asistido de inmediato y tuvo que ser trasladado al hospital.

Toshman tuvo que ser operado dos veces y recibió 93 puntos de sutura para reparar los daños en sus pies, pero, a pesar de ello, se mostró agradecido de que el tiburón no le causara lesiones más graves. “Cuando vi el daño, solo me importaba que mis dedos del pie seguían ahí”, confesó.

Bathtub Beach, cerca de Miami, la playa donde un surfista sobrevivió dos veces a ataques de tiburones Credito Personalizado: Captura de video

Dos veces en una década

Otro dato sorprendente de esta historia es que no es la primera vez que Toshman enfrenta una situación similar en esa misma playa. Hace once años, sufrió un ataque de otro tiburón que le dejó una mordida en la mano.

“Cada vez hay más tiburones cerca de la costa. Creo que el cambio climático está alterando sus patrones y acercándolos a las zonas donde solemos surfear”, sostuvo. Según algunos expertos, el aumento de la temperatura en los océanos y la disminución de fuentes de alimento en alta mar podrían estar motivando a los tiburones a explorar zonas costeras.

A pesar de su pasión por el surf, Toshman tomó una decisión firme: no volverá a practicarlo en Bathtub Beach. “Definitivamente, no me verán surfeando aquí de nuevo. Voy a seguir surfeando, porque es lo que amo. Simplemente, evitaré Bathtub Beach,” aclaró.

Florida, hogar de tiburones

Florida cuenta con una de las mayores concentraciones de tiburones a nivel mundial, según el sitio Florida Shark Diving. Durante el verano boreal, es común avistar especies como el tiburón tigre, presente de diciembre a julio; el tiburón limón, que aparece durante todo el año; el tiburón trozo, que frecuenta las aguas de mayo a agosto; y el tiburón arenero, que aparece de junio a septiembre.

Florida cuenta con una de las mayores concentraciones de tiburones a nivel mundial, según el sitio Florida Shark Diving (Archivo) Imagen de Freepik

Esta variedad de especies y la frecuencia de sus avistamientos destaca a Florida como un destino único para el ecoturismo y el avistamiento de tiburones, aunque también aumenta la necesidad de precaución entre los bañistas y surfistas que se acercan a disfrutar las aguas durante la temporada.

LA NACION