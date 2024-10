Es venezolana, vive en Tampa y contó la realidad de cuánto gasta: “La calidad de vida se paga”

Una joven venezolana que reside en Tampa, Florida, compartió en su cuenta de TikTok cuánto dinero necesita cada mes para vivir con su hija. Según su testimonio, sus gastos mensuales ascienden a 3628 dólares.

Y si bien reconoció que en algunos ítems su presupuesto puede parecer altos, desde su perspectiva eso es lo que precisa para estar tranquila: “La calidad de vida se paga”.

El gasto principal: la renta

La joven, que en la red social de TikTok publica con el usuario @dayab09, explicó que el gasto más importante de su presupuesto mensual es el alquiler de su departamento.

“Pago 1760 dólares”, contó en el clip, pero remarcó que vive en una zona céntrica de la ciudad, donde todo le queda cerca: “Eso se paga”

De todos modos, la latina resaltó que vivir en un área bien conectada, vale la pena porque la comodidad y accesibilidad, así como también el hecho de estar cerca de los servicios y el trabajo, le ahorran tiempo y dinero en desplazamientos.

Otro de los gastos relevantes en su presupuesto es el auto. Según su relato, destina 534 dólares al mes, a lo que se le suman otros 200 dólares adicionales por el seguro.

El precio de la tranquilidad: los seguros

La tiktoker venezolana contó que cada mes desembolsa 259 dólares en seguros. Esa cifra incluye su seguro de vida con ahorro, el seguro de salud y el seguro dental. Además, tiene un seguro por si llega a tener una enfermedad grave.

“Si algo me pasa y quedo paralizada, este seguro me paga mi día de trabajo y no tengo que preocuparme por no estar generando ingresos. Más vale prevenir que lamentar”, señaló.

A la hora de analizar los servicios básicos, la factura mensual de teléfono e internet de la tiktoker alcanza los 175 dólares. Este monto incluye tanto su propio servicio de telefonía como el de wifi para su hogar.

La joven detalla que en celular e internet gasta US$ 175 por mes

Por otro lado, el gasto de electricidad es de 100 dólares mensuales, aunque la joven venezolana dijo que este costo varía con las estaciones del año: “Esto va a bajar ahora por la temporada”.

Ayuda familiar y gastos en alimentación

A pesar de vivir en otro país, la latina ayuda a su familia en Venezuela. “Le mando 200 dólares por mes a mi hermanito en Venezuela para pagar su colegio”, comentó.

La joven cuenta que consume alimentos orgánicos

En cuanto a la alimentación, destina alrededor de 400 dólares mensuales. Opta por una dieta orgánica, lo que incrementa un poco los costos en comparación con alimentos convencionales. .

Gastos adicionales y variaciones mensuales

A pesar de tener un presupuesto bien definido, la joven destacó que algunos gastos varían mes a mes. El combustible y las salidas representan dos de los ítems más fluctuantes, por ello no los incluye dentro de su presupuesto fijo.

Estos gastos pueden hacer que su promedio mensual total llegue hasta los US$4200. “Aquí no estoy metiendo ni las salidas, ni la gasolina, porque eso depende del mes. Hay veces que llego a los US$4000 y otras a los US$4200, todo depende de lo que haga”, explicó.

Por último, la tiktoker remarcó que no recibe ayuda económica significativa del estado, salvo 75 dólares mensuales en concepto de “child support” que invierte en su hija.“Las personas piensan que no pueden solas en Estados Unidos. Yo trabajo mucho, pero vale la pena. La calidad de vida cuesta, estar asegurado cuesta, y esto es lo que tengo que hacer por mes para poder vivir”, cerró.

LA NACION