Escándalo por venta de drogas a China en la Universidad de Florida: un esquema fraudulento que duró siete años

Escuchar

Un empleado de investigación y estudiantes de la Universidad de Florida han sido implicados en un plan ilegal multimillonario investigado por el Departamento de Justicia para comprar de manera fraudulenta miles de muestras bioquímicas de drogas y toxinas peligrosas que fueron entregadas a un laboratorio del campus y luego enviadas ilícitamente a China durante siete años, según registros de la corte federal.

Entre los estudiantes vinculados al plan se encontraba el presidente de la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos de la UF. El grupo protestó abiertamente por una ley de Florida firmada por el gobernador Ron DeSantis el año pasado que limita a las universidades a reclutar estudiantes y profesores de China y prohíbe emplear a dichos estudiantes para trabajar en laboratorios académicos sin un permiso especial.

Esa estudiante, Nongnong “Leticia” Zheng, confirmó el viernes en una entrevista que un fiscal federal le notificó por escrito el año pasado que era objeto de una investigación del gran jurado, y que el Departamento de Justicia se estaba preparando para presentar cargos penales en su contra. Dijo que le han asignado un defensor público federal, Ryan Maguire de Tampa. Dijo que agentes del gobierno la han amenazado con encarcelarla o deportarla.

El empleado de la UF trabajaba en el almacén de uno de los laboratorios de investigación de la universidad Shutterstock

Por lo demás, no estaba claro si el empleado de investigación de la UF u otros estudiantes, identificados en los registros judiciales como cómplices, han sido acusados o arrestados todavía. El empleado de la UF trabajaba en el almacén de uno de los laboratorios de investigación de la universidad, dijeron los fiscales.

Los materiales contrabandeados a China incluían lo que el gobierno describió como proteínas purificadas y no contagiosas de la toxina del cólera y la toxina de la tos ferina, que causan la tos ferina. El cólera es una infección intestinal generalmente no mortal que puede provocar una deshidratación grave. La tos ferina es una infección bacteriana altamente contagiosa que puede provocar tos violenta, vómitos e incluso dificultad respiratoria, pero se puede prevenir con una vacuna.

Otros materiales contrabandeados a China en el plan incluían pequeñas cantidades de drogas altamente purificadas –conocidas como muestras analíticas– de fentanilo, morfina, MDMA, cocaína, ketamina, codeína, metanfetamina, anfetamina, acetilmorfina y metadona, según mostraron los registros judiciales. Estas pequeñas muestras se utilizarían generalmente para calibrar dispositivos científicos o médicos. Las sustancias no pueden exportarse legalmente a China.

Los estudiantes involucrados

Los fiscales describieron a una estudiante involucrada como una ciudadana china que se especializaba en marketing en la facultad de negocios el año pasado, quien acordó cambiar su firma de correo electrónico de la UF para representar falsamente que era una estudiante de ingeniería biomédica para comprar artículos sin levantar sospechas, según mostraron los registros judiciales. Una línea en cientos de páginas de documentos judiciales del caso citaba un extracto de un correo electrónico en el que se decía que su nombre era “Leticia”.

Zheng, estudiante de marketing de la escuela de negocios, es presidente del grupo de estudiantes y académicos chinos, que se describe a sí mismo como aprobado oficialmente por la embajada china. Zheng se matriculó apenas en el semestre de primavera que acaba de terminar, según muestran los registros de la universidad. Fresh Take Florida, un servicio de noticias de la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de Florida, identificó a “Leticia” como Zheng utilizando pistas biográficas en registros universitarios compartidos por ninguno de los otros 58.441 estudiantes de la UF matriculados el semestre pasado.

Zheng, quien dijo que vivió la mayor parte de su vida en China, dijo en una emotiva entrevista el viernes en su complejo de apartamentos que fue engañada y victimizada por los organizadores del plan, quienes, según ella, solicitaron ayuda para encontrar pasantes remunerados de la organización de estudiantes chinos. Los estudiantes extranjeros con visas educativas tienen limitaciones en cuanto a cómo o si pueden trabajar por un salario. “Este caso parece ser realmente grande”, dijo. “Lo que estaba haciendo era solo un poco de trabajo y no me pagaban mucho”.

Los materiales contrabandeados a China incluían lo que el gobierno describió como proteínas purificadas y no contagiosas de la toxina del cólera y la toxina de la tos ferina, que causan la tos ferina

Zheng dijo que, en retrospectiva, notó señales de alerta, como la falta de papeleo o pagos constantes por el trabajo administrativo que realizaba. Dijo que no estaba familiarizada con las sustancias que le ordenaron ordenar. El hombre descrito como el cabecilla del plan, que se declaró culpable en el caso, la tranquilizó y ella no se dio cuenta de que estaba en problemas hasta que el Departamento de Justicia la contactó, dijo.

Zheng dijo que espera que le permitan terminar su carrera y dijo que no entiende cómo la universidad no tenía políticas para protegerla. “Honestamente, necesito ayuda”, dijo, y agregó: “Me gustaría ver si hay algo que pueda ayudarme a no ser acusado y salir de todo este lío”.

Los argumentos de la organización: “discriminación basada en la nacionalidad”

A principios de este año, la organización de Zheng emitió una declaración calificando la nueva ley de Florida que restringe el acceso de los estudiantes chinos a los laboratorios universitarios como “discriminación basada en la nacionalidad” y dijo que viola los principios de libertad y apertura académica e impide los intercambios internacionales.

Los organizadores del plan también pagaron a estudiantes de la UF distintos de Zheng para que les permitieran usar sus direcciones de correo electrónico de la UF para ordenar las sustancias, dijeron los fiscales. Los organizadores pagaron al empleado de investigación de la UF con tarjetas de regalo de Home Depot por valor de cientos de dólares y pagaron viajes y préstamos, según mostraron los registros judiciales. Los fiscales dijeron que los organizadores también utilizaron las direcciones de correo electrónico de dos investigadores de la UF que ya habían abandonado la universidad en 2015. No fueron descritos como cómplices.

La universidad dijo en un comunicado que ha estado cooperando con el Departamento de Justicia durante semanas, pero se negó a responder directamente si alguien fue despedido o expulsado de la UF.

“Tendremos más detalles para compartir sobre las acciones administrativas de la UF a medida que se desarrolle el caso penal del Departamento de Justicia”, dijo el portavoz Steve Orlando. “Los empleados que infrinjan la ley serán separados del empleo y los estudiantes que infrinjan la ley enfrentarán una suspensión”.

El plan se desarrolló desde julio de 2016 hasta mayo de 2023, dijo el gobierno. El ex senador republicano Ben Sasse, un destacado halcón de China en el Capitolio que una vez describió la amenaza de Beijing como el “desafío de seguridad nacional que define nuestra era”, asumió el cargo de presidente de la universidad en febrero de 2022.

La postura de Florida ante empresas y aplicaciones digitales de origen chino

Seguramente el complot potenciaría el furioso debate político sobre cómo contrarrestar el ascenso de China como potencia global y reducir su influencia. Florida ya prohibió TikTok en universidades y colegios, y prohibió a los ciudadanos de China y algunos otros países poseer viviendas o comprar propiedades en grandes zonas del estado.

El senador Marco Rubio, republicano por Florida, el republicano de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado y que, según se dice, está siendo considerado por el expresidente Donald Trump para ser su compañero de fórmula, advirtió a los legisladores de Florida sobre lo que llamó un esfuerzo de interferencia extranjera por parte de China dirigido a universidades.

El asesor docente de la Asociación de Estudiantes y Académicos Chinos, Eric Jing Du, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Costera de la UF, dijo el viernes en una entrevista que no estaba al tanto de la investigación criminal y que Zheng nunca le dijo que estaba pidiendo suministros biomédicos.

Las muestras bioquímicas de drogas y toxinas peligrosas fueron enviadas ilícitamente a China Andy Wong - AP

Du, que condenó el complot descrito en los registros judiciales, dijo que los dos han trabajado juntos en los dos años que él ha sido asesor del grupo. La contrató por separado brevemente en 2022 para producir algunas imágenes para una propuesta académica, dijo.

“Es como si algunos estudiantes de la UF estuvieran tratando de obtener ganancias con esto sin conocer las posibles consecuencias”, dijo. Du dijo que le preocupaba que investigaciones como esta pudieran conducir a nuevas medidas represivas contra los estudiantes internacionales. La nueva ley de Florida apunta a estudiantes de los llamados países de preocupación: China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria.

“Este es un momento muy complicado”, dijo Du. “Conozco las contribuciones y el arduo trabajo de los estudiantes de los países de interés, la gran mayoría de ellos están haciendo lo correcto y contribuyendo a la UF y Florida. Solo espero que quienes toman las decisiones, los líderes y la Legislatura no amplifiquen el impacto de esto”.

El líder de la organización fraudulenta

El hombre a quien los fiscales identificaron como cabecilla del plan, Pen “Ben” Yu, de 51 años, de Gibsonton, Florida, cerca de Tampa, ya se declaró culpable ante un tribunal federal de conspiración para cometer fraude electrónico y enfrenta hasta 20 años de prisión y una multa de un millón de dólares cuando sea sentenciado el 2 de agosto.

Yu le proporcionó a Zheng, el estudiante de la UF, una tarjeta de crédito para realizar docenas de pedidos fraudulentos el año pasado, dijo el Departamento de Justicia. Por orden de Yu, escribió a la empresa biomédica que estaba “trabajando en colaboración con otros investigadores” en biotecnología y solicitó “un buen precio ya que compraremos estos artículos de forma rutinaria”, según muestran los registros judiciales.

Después de que las órdenes biomédicas llegaran a la UF, el empleado de la investigación las traería o se las proporcionaría a Yu, quien las enviaría a China, dijeron los fiscales. El investigador de la UF a cargo del laboratorio, que incluía el almacén donde se entregaron los suministros, no fue descrito como cómplice de la conspiración en los documentos legales. “Ben, creo que hoy tengo 35 o 36 cajas para ti”, escribió el empleado de investigación de la UF en 2016.

Yu pagó la gasolina del empleado, diez dólares por cada hora que condujo hasta su encuentro. “Le pondré gasolina en el lugar donde nos reunimos”, le dijo al empleado de la investigación, dijeron los fiscales. Yu disfrazó los envíos a China como “agentes diluyentes” legales, según mostraron los registros judiciales.

“Fingir una afiliación con un laboratorio de investigación académica para obtener materiales bioquímicos controlados y luego enviar esos materiales a China no solo es incorrecto sino ilegal”, dijo Matthew S. Axelrod, subsecretario para el control de las exportaciones en la Oficina de Industria del Departamento de Comercio. y seguridad. Dijo que la investigación criminal debería poner en alerta a otras universidades.

Axelrod lo llamó “otro patrón de hecho del que las universidades deben tener cuidado: el mal uso de las instituciones académicas por parte de personas externas que buscan ocultar al cliente real de artículos controlados”.

No estaba claro para quién trabajaba Yu en China. En mensajes interceptados, el gobierno dijo que se refería a su superior sólo como su jefe. Yu y su abogado defensor, Robert Earl Zlatkin de Orlando, no respondieron de inmediato un mensaje telefónico.

Otros implicados en el esquema fraudulento

Un ejecutivo de ventas de Sigma-Aldrich Inc., con sede en Massachusetts, que vendió las muestras, también se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico. Gregory Muñoz, de 45 años, de Minneola, Florida, al oeste de Orlando, iba a ser sentenciado el 23 de julio. Muñoz vendió productos de la compañía a varias universidades de Florida, incluida la UF, según los registros judiciales.

Yu le envió un correo electrónico a Muñoz en 2020 y le dijo que su empleador necesitaba diez cajas de toxina del cólera, que reconoció que era una sustancia fuertemente regulada por el gobierno de Estados Unidos. “Esta es la toxina del cólera”, respondió Muñoz. “Recuerden que tuvimos problemas en el pasado y requieren mucha documentación firmada por la universidad”.

Muñoz descubrió en diciembre de 2022 que su empleador lo estaba investigando y advirtió a Yu, quien continuó realizando cientos de nuevos pedidos para enviar a China en 2023, según los registros judiciales. “Vaya, ahora estoy realmente jodid...”, escribió Muñoz.

El año pasado, en febrero, Yu le envió un correo electrónico a Muñoz y le preguntó: “¿Aún necesitas que Leticia te envíe este pedido?”. Muñoz y su abogado, Fritz J. Scheller de Orlando, tampoco respondieron de inmediato un mensaje telefónico a Fresh Take Florida.

Una tercera persona, Jonathan Rok Thyng, de 47 años, que vivía en la misma dirección que Yu en Gibsonton, aceptó declararse culpable de conspiración para cometer un delito federal y enfrenta hasta cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Los fiscales dijeron que Thyng ordenó algunas de las sustancias biomédicas y envió algunos de los paquetes a China. Se esperaba que presentara formalmente su declaración de culpabilidad el 18 de junio. Thyng y su abogado, Bjorn Erik Brunvand de Clearwater, tampoco respondieron de inmediato un mensaje telefónico dejado por Fresh Take Florida.

Los fiscales dijeron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE UU. confiscó un envío en abril de 2023 que Thyng envió desde Tampa a China que contenía artículos biomédicos pedidos por la estudiante de marketing de la UF y otros.

Un empleado y varios estudiantes de la Universidad de Florida están implicados en la trama fraudulenta Shutterstock

El Departamento de Justicia dijo que los pedidos realizados a través de UF calificaban para descuentos significativos (los fiscales dijeron que los organizadores del plan pagaron 4,9 millones de dólares en lugar de 13,7 millones en suministros biomédicos) e incluían artículos gratuitos y envío gratuito al día siguiente.

Los fiscales dijeron en los registros judiciales que recomendarían indulgencia para Yu, Muñoz y Thyng porque prometieron cooperar con los investigadores y aceptaron la responsabilidad por sus crímenes. Los fiscales dijeron que todos son ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia pidió al juez que ordenara a Yu y Muñoz perder cada uno 100 mil dólares, que según dijo era lo que Yu y Muñoz habían ganado a lo largo de los años.

El plan se desmoronó cuando la empresa (conocida como MilliporeSigma, una subsidiaria de Merck KGaA de Darmstadt, Alemania) descubrió la artimaña que involucraba a UF e informó su participación al gobierno de Estados Unidos. Según las nuevas normas del Departamento de Justicia, las empresas que informen por sí mismas sobre violaciones de exportaciones y cooperen pueden escapar del procesamiento.

La compañía dijo en un comunicado el viernes que despidió a Muñoz y cooperó con los investigadores para evitar el procesamiento. Esta fue la primera vez que se aplicaron esas reglas, dijo el gobierno.

“Debido a la divulgación oportuna y la cooperación excepcional de MilliporeSigma, un miembro deshonesto de la compañía y su cómplice se declararon culpables de desviar fraudulentamente millones de dólares en bioquímicos a China, y la compañía no será procesada”, dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en Washington.

“A medida que la seguridad nacional y el crimen corporativo se cruzan cada vez más, las empresas que den un paso al frente y se apropien de los programas de divulgación voluntaria del departamento pueden ayudarse a sí mismas y a nuestra nación”, dijo.

AP

Temas NarcotráficoChina